شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن خطة عروض "بيت المسرح" لعام 2023.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، مؤتمرًا للإعلان عن خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح خلال عام 2023، تحت شعار "2023 عام جديد.. ومسرح جديد" وذلك بالتزامن مع بداية العام الجديد في الخامسة من مساء اليوم الأحد بالمسرح القومي بالعتبة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

كما صرح المخرج خالد جلال، أن اختيار توقيت بداية العام لعقد المؤتمر جاء ليعكس انطلاقة جديدة للمسرح المصري مع بداية عام جديد، مشيرًا إلى أن الخطة القادمة ستحمل العديد من المبادرات الجديدة التي ستنعكس إيجابًا على المسرح المصري، مع تنوع في العناصر المشاركة في صناعة المنتج المسرحي، الذي تشارك فيه أجيال مختلفة.

يتضمن المؤتمر عرضًا لخطة كل فرقة مسرحية، وتقديماً للمشاركين في هذه العروض، بحضور صناع الأعمال المسرحية الذين سيتحدثون عن العروض التي يشاركون فيها، ولفيف من النقاد والمهتمين بالحركة المسرحية في مصر .

ومن المقرر أن يحتوي المؤتمر على صياغة فنية تتيح للمتابعين التعرف على كافة تفاصيل الخطة المستقبلية في إطار جاذب، تم إعداده تحت إشراف المخرج خالد جلال، الذي عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع مديري الفرق المسرحية لوضع اللمسات النهائية للمؤتمر الصحفي .