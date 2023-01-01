محمد حماقى: انفصلت عن زوجتى عامين ولم أصرح بذلك منعا للتجاوز

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد حماقي أنه انفصل عن زوجته هناك لمدة عامين حيث قال: كنت حريصا على أن لا أصرح بالانفصال حتى لا يحدث أى تجاوز من أى شخص، والانفصال سببه مرحلة عدم تفاهم يمر بها الكثير، واخترنا الحل الأسهل أن نرتاح من بعضنا، ولكن هذا لم يكن حلاً فالسنتان كانتا صعبتين للغاية وكل ليلة قبل النوم كنت أفكر ماذا لو تزوجت.

وأضاف حماقى، خلال استضافته فى برنامج صاحبة السعادة والذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على DMC: أحيانا يكون الانفصال مفيدا فهو يجعلك تقف أمام المرآة وتتساءل هل بذلت المجهود المفروض، وقررنا الرجوع وبالمناسبة أنا أحب نهلة جدا أحبها بعقلى وبمشاعرى، وعن علاقته بابنته قال: أنا أب مفسد وعاقل وحامل للمسئولية وخائف ومطمئن، كل هذا أفعله معها وهى تحب المزيكا جدا وتلعب درامز.

وعن طفولته قال حماقى : أتذكر كنا نصيف فى العريش وهى بالمناسبة بلد جميلة جدا، وكنت اعتدت قبل السفر أن أختار ألبوما نسمعه وبالصدفة كل ألبوم أختاره ينجح نجاحا كبيرا فى الصيف، حتى أن العائلة قبل المصيف كانوا يعطوننى النقود كى أشترى أنا الألبومات لأنهم أصبحوا يثقون برأيى، وكنت مشاغبا جدا ودائما كنت أورط طارق أخى فى مشاكل أتذكر مرة امى طلبت نحضر لها عيش من محل أمام البيت وتأخرنا جدا ووالدى بدأ يبحث عنا وبعد الكثير من الوقت وجدنا فى حفرة لمنزل تحت الإنشاء نسير عن المواسير فعاقب طارق أخى بالضرب وأنا رفضت ذلك فعاقبنى بأن أخذ طارق لماتش الأهلى وتركنى فى المنزل.

وكانت آخر أغنيات محمد حماقى "أدرينالين" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وتجاوزت الأغنية 46 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما طرح محمد حماقى مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن عزيز الشافعى، والموزع الموسيقى تميم.