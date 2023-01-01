شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى لصاحبة السعادة: بحب آكل على الأرض وبأغنى فى الاستديو بالبيچامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد حماقي، خلال استضافته في برنامج صاحبة السعادة والتي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على DMC: أنا أحب المكوث في المنزل؛ لأنه بطبيعة عملى والمجهود الكبير الذى نبذله يأتي على وقت أريد أن أكون محمد حماقي على طبيعته وليس محمد حماقي المغني، فأنا مستحيل أكون متواجدا في مكان وشخص يطلب مني أن يلتقط صورة وأرفض، فطالما خرجت من المنزل فلا بد أن أتعامل مع كل الناس، لذا أحرص دائما على فترة المكوث في المنزل وأعتبرها إعادة شحن لطاقتى.

وأضاف: وأنا في المنزل أكون على حريتي فأحب أن أتناول الطعام على الأرض في مكتبي، وأحيانا أغني بالاستديو بمنزلي بالبچامة وارتدي نضارتي الطبية.

وتابع: أنا لا أحب الخناقات وعندما كنت في المدرسة كنا شلة شقية ولكنني لم أبدأ يوما خناقة، ولكني كنت طفلا شقيا جداً فكنت أنا وطارق أخي الذي يكبرني في العمر عكس بعض تماما هو مثالي وأنا أفعل كل شيء خطأ وكنت دائما أخرب الألعاب بهدف الاكتشاف، وأتذكر مرة خربت حصالة نقود صغيرة على شكل بيت وعندما سألتني أمي اعترفت على الفور.

يذكر أن النجم محمد حماقى يحيي حفلاً غنائيًا، اليوم السبت، 31 ديسمبر، حفلاً غنائيًا في دولة الأردن، ضمن حفلات ليلة رأس السنة الجديدة، ومن المقرر أن يقدم حماقى باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكانت آخر أغنيات محمد حماقى "أدرينالين" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وتجاوزت الأغنية 46 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما طرح محمد حماقى مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى تميم.