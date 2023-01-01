شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: لو صحيت ولقيت حد بيقول إنه "نمبر وان" هزعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد رمضان، إنه يلتمس العذر للجمهور حين ينتقدون ملابسه أو حتى بعض أغنياته، مثل أغنية "نمبر وان" الشهيرة.

وأضاف رمضان، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في سهرة خاصة على قناة cbc والقناة الأولى، إنه يضع نفسه مكان الجمهور في بعض المواقف، قائلا: "أنا بعذر الجمهور برضو.. لما انتقدوا أغنية (نمبر وان) حطيت نفسي مكان الجمهور أو الزملاء وقلت لو صحيت ولقيت حد بيقول كده هزعل واتضايق طبعا".







وبدأ النجم محمد رمضان حلقته مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم التي تقدمه على قناة سى بى سى بأغنية "ثابت" وسط هتاف كبير من الحضور في الاستديو، وقال: "اللى فات بلطى واللى جاى جمبرى".

ويعود محمد رمضان لتصوير مسلسله الجديد الذى يحمل اسم "جعفر العمدة" الأسبوع الحالي بعد الاحتفالات بموسم الكريسماس، حيث صور انتهى فريق العمل من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد المسلسل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، المسلسل قصة محمد سامى، ويشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى.

وصور محمد رمضان المشاهد الداخلية فى مسلسله "العمدة" داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، بقيادة المخرج محمد سامى، حيث يصور فريق العمل عدة مشاهد داخل منزل والدة محمد رمضان "وصيفة" والذى تقدمه الفنانة القديرة هالة صدقى، ويعد ديكور مدينة الإنتاج الإعلامى هو الديكور الأساسى للمسلسل الذى ينتظره الجمهور.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.