شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان عن لقاء منى الشاذلى: حلمت إنى أقعد قدام أهم إعلامية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالا برأس السنة، حل الفنان محمد رمضان ضيفا على سهرة خاصة تقدمها الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc والقناة الأولى المصرية.

في بداية الحلقة وجه رمضان رسالة بمناسبة العام الجديد، قائلا: "بقول لسنة 2022 اللي فات بلطي واللي جاي جمبري إن شاء الله".

وبسؤاله عن احتفالات العام الجديد، قال: "زمان كنت بقعد أنا وأصحابي نتفرج على الناس اللي بتحتفل برأس السنة.. دلوقت أنا بقيت احتفل بيه.. الإحساسين حلوين وعظام.. زمان كان شعور جميل جدا ودلوقت جميل وأنا راضي بالاتنين".

في نفس السياق، أكد محمد رمضان أنه كان يحلم بهذا اللقاء منذ سنوات طويلة، قائلا: "من وأنا صغير كنت شايف حلمي ومصدقه وعلى يقين إن كل المعاناة دي هقعد أحكيها قدام أهم إعلامية في مصر .. القعدة دي أنا تخيلتها وأن قاعد على رصيف ومستني منتج عشان الأمن رفض إني اطلع له".







وبدأ النجم محمد رمضان حلقته مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم التي تقدمه على قناة سى بى سى بأغنية "ثابت" وسط هتاف كبير من الحضور في الاستديو، وقال: "اللى فات بلطى واللى جاى جمبرى".

ويعود محمد رمضان لتصوير مسلسله الجديد الذى يحمل إسم "جعفر العمدة" الأسبوع الحالي بعد الاحتفالات بموسم الكريمساس، حيث صور انتهى فريق العمل من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد المسلسل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، المسلسل قصة محمد سامى، ويشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى.

وصور محمد رمضان المشاهد الداخلية فى مسلسله "العمدة" داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، بقيادة المخرج محمد سامى، حيث يصور فريق العمل عدة مشاهد داخل منزل والدة محمد رمضان "وصيفة" والذى تقدمه الفنانة القديرة هالة صدقى، ويعد ديكور مدينة الإنتاج الإعلامى هو الديكور الأساسى للمسلسل الذى ينتظره الجمهور.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.