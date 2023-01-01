شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لـ"معكم": لفيت وسط البلد عمارة عمارة أبحث عن المنتجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد رمضان، خلال استضافته في برنامج معكم التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة سى بى سى، إن اللبس الخاص به في حفلاته يتطلب جزءا من الشو، على الرغم من الانتقادات له، مشيرا إلى أن لبسه في الحقيقة مثل أى شخص.

وأضاف، أغرب موقف تعرض له خلال حفلته مع المطرب ميترى جيمس الذى قدم معه أغنية "يا حبيبى"، حيث كان من المقرر أن يحيا حفلا معه، وأخبر الاستايلست الخاص به بأن يشعر أنه واحد من الأفارقة، وعندما علم محمود شقيقه ومدير أعماله قال لى لاء مينفعش اللبس ده.

وأشار رمضان إلى أن حصل على جائزة أفضل موهوب على مستوى الجمهورية في مسرح المدرسة وهو في أولى ثانوى، وبعدها بدأ يحقق حلمه بنزوله منطقة وسط البلد فى القاهرة وبحثه عن المنتجين، مضيفا انه بحث عن عمارة عمارة من أجل التمثيل.

وقال رمضان إنه يحب قراءة كتب السيرة الذاتية، ولا يلتفت لأى شيء يوجه له طاقة سلبية، ودائما طول الوقت يشعر بالتفاؤل.

وبدأ النجم محمد رمضان حلقته مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم التي تقدمه على قناة سى بى سى بأغنية "ثابت" وسط هتاف كبير من الحضور في الاستديو، وقال: "اللى فات بلطى واللى جاى جمبرى".

ويعود محمد رمضان لتصوير مسلسله الجديد الذى يحمل اسم "جعفر العمدة" الأسبوع الحالي بعد الاحتفالات بموسم الكريمساس، حيث صور انتهى فريق العمل من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد المسلسل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، المسلسل قصة محمد سامى، ويشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى.

وصور محمد رمضان المشاهد الداخلية فى مسلسله "العمدة" داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، بقيادة المخرج محمد سامى، حيث يصور فريق العمل عدة مشاهد داخل منزل والدة محمد رمضان "وصيفة" والذى تقدمه الفنانة القديرة هالة صدقى، ويعد ديكور مدينة الإنتاج الإعلامى هو الديكور الأساسى للمسلسل الذى ينتظره الجمهور.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.