شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر الشرنوبي تحتفل بعقد قرانها بحضور نجوم الفن .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ قليل عقد قران الفنانة هاجر الشرنوبي على المنتج أحمد الجابري، وظهرت بإطلالة مميزة، حيث ظهرت بفستان زفاف أبيض بسيط مع ميك اب بسيط أبرز ملامحها.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن منهم عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، سهير رمزي، فردوس عبد الحميد، سهر الصايغ، محمود عبد المغني، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، منة عرفة، إلهام عبد البديع وزوجها وليد سامي، المخرج أحمد نور، المخرج أحمد خالد موسى وعدد كبير من الفنانين الشباب أحمد كشك، وزوجته بسمة ماهر، عزوز عادل، صولا عمر وعدد آخر وكبير من الفنانين ونجوم المجتمع.

يعرض لهاجر الشرنوبي حاليًا عبر قناة الحياة مسلسل مشوار الونش مع عدد من النجوم، منهم: محمد رجب، والفنان محمود عبد المغني، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منة فضالي، والفنانة ميرهان حسين، والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

تنتظر الشرنوبي عرض مسلسل وبينا ميعاد عبر شبكة قنوات dmc بداية من الغد الأحد 1 يناير، وتدور أحداث مسلسل "وبينا ميعاد" في إطار تشويقى اجتماعى، حيث انتهى مخرج العمل من تصوير الأسبوع الأول من المسلسل الذى يتضمن عددًا من الخطوط الرئيسية والقضايا المهمة في المجتمع.

تدور أحداثه في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

يذكر أن آخر أعمال هاجر الشرنوبي هو مسلسل "الضاحك الباكي" الذي تم الانتهاء من عرضه منذ فترة، وكان يشارك به عدد من النجوم، منهم: عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفي شوقي، هاجر الشرنوبي، محمد صلاح آدم، أحمد علي، غيرهم من الفنانين والفنانات.

وشاركت هاجر في مسلسل "الاختيار" في موسمه الثالث، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي لعام 2022، وتدور أحداثه تدور الأحداث حول محاولات المخابرات المصرية التصدي للإرهاب متمثلًا في تنظيم داعش، حيث يقوم العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين، كلٌ بدوره في عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.