ردة فعل Adele لمعجبة سافرت من إندونيسيا لحضور حفلتها في لاس فيجاس.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - شهدت منصات السوشيال ميديا المختلفة، تفاعل كبير على مقطع فيديو للنجمة البريطانية الشهيرة أديل – Adele، من حفلها الأخير الذى أقيم في لاس فيجاس الامريكية، بعد غياب طويل عن خشبة المسرح، والتي تفاجئت بمعجبه لها سافرت من اندونيسيا من أجل حضور الحفل.

عادت النجمة العالمية أديل adele، للحفلات من جديد وكانت اطلالتها أكثر من مميزة ممزوجة بالنجاح والمشاعر والفرح والاحتفال، حيث انفجرت النجمة أديل، بالبكاء واعترفت بأنها كانت "خائفة" فى ليلة افتتاح عطلات نهاية الأسبوع التى طال انتظارها مع إقامة حفلها فى لاس فيجاس، حيث تلقت ترحيباً حاراً من الجمهور فى الكولوسيوم فى قصر قيصر.

بدت النجمة البريطانية البالغة من العمر 34 عامًا، مذهلة عندما صعدت إلى المسرح مرتدية ثوبًا أسود أنيقًا ، وقدمت بعضًا من أهم واشهر أغانيها ، بما فى ذلك Hello و Set Fire To The Rain و When We Were Young و Skyfall و Hometown Glory.