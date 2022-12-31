شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد تدريجى لإيرادات "نبيل الجميل أخصائى تجميل" وتقترب من 5 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت إيرادات فيلم محمد هنيدي الجديد "نبيل الجميل أخصائي تجميل" من تخطي حاجز الـ 5 ملايين جنيه، من شباك التذاكر بدور السينما المصرية بعد 3 أيام من طرحه، لتنتعش إيرادات السينما من جديد.

وتصاعدت تدريجيا إيرادات فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، إذ بلغت في اليوم الأول نحو 900 ألف جنيه، فيما ارتفعت في اليوم التالي إلى مليون و600 ألف جنيه، بينما حققت في اليوم الثالث نحو 2 مليون و300 ألف جنيه.

قصة فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"

ويشارك في بطولة فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" رفقة هنيدي النجوم نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.



نور اللبنانية

برومو فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل

وفي البرومو التشويقي للفيلم يظهر محمد هنيدي في غرفة العمليات رفقة الفنانة نور اللبنانية، يستعد لعملية جراحية، وفجأة يتحول إلى مريض على السرير في غرفة العملية.

يشار إلى أنه يعرض حاليا في دور السينما المصرية 4 أفلام، هي "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، "هاشتاج جوزني"، و"فضل ونعمة"، و"تحت تهديد السلاح".