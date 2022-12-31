شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر أثناء آخر رحلاته فى 2022 بين الثلوج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين المغني الشهير جاستن بيبر وهو يستعد للذهاب إلى المنحدرات في أسبن نهاية الأسبوع الماضى، حيث بدأ نجم أغاني البوب البالغ من العمر 28 عامًا في زي يجعله دافئًا ومريحًا من خلال سترة تزلج بغطاء رأس وسروال رمادي وأحذية بيضاء.

كما حرص على إبقاء يديه دافئين في زوج من القفازات السميكة المقاومة للماء بينما كان يقف بالقرب من سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات.



جاستين بيبر فى آخر رحلات 2022

من ناحية أخرى تصدرت هايلى بيبر غلاف مجلة فوربس مؤخرًا خلال غلاف تناقلته المواقع العالمية مثل الديلى ميل، والذى جاء عنوانها Forbes 30 Under 30، وتتعرض هايلى خلال الحوار إلى أكثر من أمر حول حياتها وعلاقتها بزوجها جاستين بيبر خاصة أنهما عانا خلال العام الجارى لأسباب عديدة أبرزها مرضه الأخير الذى عرقل سلسلة من الحفلات الذى كان مفترض أن يحييها.



جاستين بيبر فى صورة من التزلج

كما تتعرض لسر صورتها مع حبيبة زوجها السابقة سيلينا جوميز بعدما أشعلا وسائل التواصل بالصورة التى تجمعهما خلال حضورهما حفل لمتحف أكاديمية الصور المتحركة، وظهرتا في حالة من التوافق معا ويتبادلان الابتسامات أثناء أخذ بعض اللقطات لهما، وبهذه الصور أجبرت كل من سيلينا وهايلي المعجبين على التوقف عن نشر الشائعات حول توتر علاقتهما بسبب جاستن بيبر.



بيبر ممسكًا الثلوج

ورغم انفصال سيلينا جوميز عن المغني جاستن بيبر منذ سنوات، وزواج الأخير من هايلي، لم يتوقف بعض المعجبين عن نشر الشائعات حول أن هايلي سرقت جاستن بيبر من سيلينا وكانت تواعده أثناء مواعدته للمطربة، وعلقت عارضة الأزياء على هذه الشائعة، إذ قالت إنها لم تربى بتلك الطريقة، مضيفة أنها تقربت منه عندما اصبح عازبا تماما ولم يكن على علاقة بأي أحد.