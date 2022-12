شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 3 أعمال للنجم أنتوني هوبكنز احتفالاً بعيد ميلاده الـ85 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم العالمي أنتوني هوبكنز اليوم السبت 31 ديسمبر بعيد ميلاده الـ85، إذ ولد عام 1937 بويلز في المملكة المتحدة، وقدم طوال مسيرته الفنية العديد من الأعمال المميزة التي جعلته واحدا من أبرز نجوم السينما العالمية.

ويواصل انتوني هوبكنز - الحاصل على لقب فارس عام 1993 من الملكة إليزابيث- عطائه الفني إذ بدأ تصوير فيلم One Life in Pinner الذى يعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية، حيث يلعب فيه دور السير نيكولاس وينتون ، الملقب بـ "شندلر البريطاني" والذى أنقذ 669 طفلاً في تشيكوسلوفاكيا من النازيين في عام 1939 خلال الحرب.

أفلام انتوني هوبكنز

وقبل هذا الفيلم يحفل تاريخ انطوني هوبكنز بالعديد من الأفلام التي نال عنها جوائز شتى، نذكر منها أبرز 3 أعمال طبقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

The Father

صدر الفيلم عام 2022، ويجسد في دور رجل يرفض كل مساعدة من ابنته مع تقدمه في السن. بينما يحاول فهم ظروفه المتغيرة، ويساوره الشك في أحبائه وعقله وحتى نسيج واقعه.

The Silence of the Lambs

يعد فيلم The Silence of the Lambs أو "صمت الحملان" الصادر عام 1991 أحد أشهر أفلام النجم انطوني هوبنكز، ويجسد به الدكتور (هانيبال ليكتر) المسجون مدى الحياة على ذمة قضايا قتل وأكل لحوم البشرالذي تلجأ إليه دور محققة شابة فى المباحث الفيدرالية الأمريكية ليساعدها في البحث عن قاتل متسلسل يسلخ ضحاياه من النساء.

The Remains of the Day

وياتي فيلم The Remains of the Day في القائمة كأحد أفضل أفلام انطوني هوبكنز، وتم أصدره عام 1993، ومن إخراج جيمس إيفوري، ويشارك في بطولته ايما تومسون وعدد من النجوم.