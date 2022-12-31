عمر كمال ينهار بالبكاء على الهواء: “أنا تعبت جدا واتظلمت”

كتب امير فتحي في السبت 31 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - دخل المطرب عمر كمال في نوبة من البكاء الشديد أثناء استضافته في برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “MBC مصر” مع الإعلامي شريف عامر .

ظهر عمر كمال خلال غنائه لموال عن الصبر والمعاناة وهو متأثرا بالكلمات، ثم اختنق صوته وتوقف عن الغناء، مشيرا إلى عدم استطاعته الاستمرار .

وجلس عمر كمال وبدأ في البكاء وبدا منهارا ومتأثرا بشدة، وبسؤال شريف عامر له عن سبب بكائه المفاجئ بهذا الشكل محاولا تهدئته، أجاب قائلا: “أنا تعبت جدا وافتكرت أد إيه تعبت” .

تابع: “أنا بحب الناس جدا والسنة دي الناس ظلمتني جدا وطالتني تعليقات وكراهية انا محبتهاش .. أنا تعبت جدا علشان أوصل للنقطة دي وحسيت إن أنا اتظلمت” .

أضاف “كمال”: “عايز اقولهم أنا بحبكم وسعيتلكم كتير أوي بس مستاهلش منكم كده” .. ثم خرج الإعلامي شريف عامر بفاصل إعلاني حتى يهدأ عمر كمال ويستطيع استكمال المقابلة .