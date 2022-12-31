كتب امير فتحي في السبت 31 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - دخل المطرب عمر كمال في نوبة من البكاء الشديد أثناء استضافته في برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “MBC مصر” مع الإعلامي شريف عامر .
ظهر عمر كمال خلال غنائه لموال عن الصبر والمعاناة وهو متأثرا بالكلمات، ثم اختنق صوته وتوقف عن الغناء، مشيرا إلى عدم استطاعته الاستمرار .
وجلس عمر كمال وبدأ في البكاء وبدا منهارا ومتأثرا بشدة، وبسؤال شريف عامر له عن سبب بكائه المفاجئ بهذا الشكل محاولا تهدئته، أجاب قائلا: “أنا تعبت جدا وافتكرت أد إيه تعبت” .
تابع: “أنا بحب الناس جدا والسنة دي الناس ظلمتني جدا وطالتني تعليقات وكراهية انا محبتهاش .. أنا تعبت جدا علشان أوصل للنقطة دي وحسيت إن أنا اتظلمت” .
أضاف “كمال”: “عايز اقولهم أنا بحبكم وسعيتلكم كتير أوي بس مستاهلش منكم كده” .. ثم خرج الإعلامي شريف عامر بفاصل إعلاني حتى يهدأ عمر كمال ويستطيع استكمال المقابلة .
كانت هذه تفاصيل خبر عمر كمال ينهار بالبكاء على الهواء: “أنا تعبت جدا واتظلمت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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