ضرّة بوسي تكيدها في الكريسماس.. شاهد ماذا فعلت مع زوجها هشام ربيع؟

كتب امير فتحي في السبت 31 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - احتفلت منة محمد الزوجة الأولى لزوج الفنانة بوسي، بـ رأس السنة الميلادية رفقة زوجها وأبنائها، مرتدين ملابس متشابهة خاصة بفترة الكريسماس.

ونشرت منة محمد، مجموعة صور من احتفالها مع زوجها وأسرتها بالكريسماس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونالت إعجاب عدد كبير من المتابعين.

يُشار أن زوجة مصفف الشعر هشام ربيع الأولى، اسمها «منة محمد»، ودائما ما تشارك صور عائلتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ولديها من زوجها لـ3 أبناء، ولدين “توأم” وابنة صغرى.

منة محمد ضرة بوسي وزوجها وابنائهما عبر انستجرام

ضرّة بوسي: “زوجي وعدني بتطليقها ولن أقبل الحياة مع زوجة ثانية”

ومازالت أزمة عودة هشام ربيع زوج المطربة بوسي الى زوجته الأولى منة محمد تُلقي بظلالها على الساحة الفنية حيث بدأت حرب التصريحات بين الزوجتين تُشعل المواقع الإخبارية وبرامج التوك شو، فبعد تصريحات بوسي بأنها لا تزال على ذمة زوجها وأنها هي التي طلبت منه ردّ ضرّتها بسبب أطفالهما، كشفت الزوجة الأولى لهشام ربيع، في تصريحات صحافية تفاصيل عودتها إليه بعد الطلاق، مشيرةً إلى أنه أقنعها بالعودة من أجل الأولاد.

منة محمد ضرة بوسي وزوجها وابنائهما عبر انستجرام

وقالت منة: “هشام وعدني إنه هيطلق بوسي، وأقنعني أرجع له عشان الأولاد.. ولحد دلوقتي مطلقهاش، ولو قرر يطلقني هتكون الأخيرة، وهتقبّل أن ربنا مش كاتب لنا نصيب ويروح يشوف حياته، وهو راجع لي وهي مش موافقة وطالبة الطلاق منه دلوقتي”.

نجل هشام ربيع من زوجته الأولى منة محمد ضرة المطربة بوسي

وواصلت: “عمري ما هتقبّل وجود زوجة تانية، هو فيه ست بتقبل ضرّة؟ وأنا مش بتعامل معاها إحنا من الشرقية بس هي في حتة وأنا في حتة، وحالياً كلنا متخانقين وكل واحد عايش في بيت لوحده وبوسي اشترطت على هشام يطلّقني”.

منة محمد ضرة بوسي وزوجها وإبنتهما الصغرى عبر انستجرام

وأضافت: “حسيت أول ما هشام علاقته اتطورت ببوسي، وفي الأول كنت حاسة إن فيه شخص تاني في حياته وعرفت من حد أنها بوسي، وطبعاً رفضت قام مطلّقني يوم الخميس ولقيته أتجوز السبت… وكانت خناقتنا أنا وهشام على طول بسبب علاقته ببوسي… أنا حسيت أول ما هشام وبوسي اتعرفوا على بعض وعرفت علاقتهم لأنه كان متغيّر شوية، وعلاقتهم اتطورت لما كنت في مشاكل مع هشام بسببها، حاولت أخبّي على ولادي زواج والدهم ولكنهم عرفوا وزعلوا من كلام الناس… وهو حالياً عايش في شقة لوحده ولا معايا ولا معاها… كلنا متخانقين”.

واختتمت منة محمد بالقول: “أنا عندي ولدين توأم 13 سنة وبنت 4 سنين وطبعا فهموا أن والدهم اتجوز من تعليقات الناس وبقول لهم إنها فترة وهتعدي وهشام هيبقى معانا تاني وأنا مش عارفة هعمل إيه هل هيطلقني ولا هيطلقها لأن لازم واحدة منا تكمل… ولو طلقني تاني هتقبّل إنه اختار طريقه وربنا مش كاتب لنا نصيب مع بعض… هشام مش مقصّر مع ولاده وبيصرف عليهم ومش مخليهم محتاجين حاجة وبيزورهم، والفترة الجاية هنشوف الدنيا هتمشي إزاي”.

منة محمد ضرة بوسي وزوجها وابنائهما عبر انستجرام

بوسي منشغلة بأعمالها الفنية

من جهة أخرى، طرحت الفنانة بوسي فيديو كليب جديد لأغنيتها التي تحمل اسم “ارقص معايا” على موقع الفيديوهات “يوتيوب“.

وحرص مخرج الفيديو كليب محمد القاضي، على إظهار بوسي بشكل مختلف عما اعتادت الظهور عليه في الفترة الماضية، في أول تعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ويستعد محمد الفاضي لتصوير أغنية جديدة للمطربة بوسي، في ثاني تعاون يجمعهما؛ بعد النجاح الذي حققته أغنية “ارقص معايا” والتي تم طرحها منذ أيام.

أغنية “ارقص معايا” من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، ومن توزيع يحيى يوسف، والكليب تم طرحه على “يوتيوب”، وحقق ما يقرب من مليون مشاهدة حتى الآن.

يُشار إلى أن بوسي طرحت مؤخرا أغنية “اببيع الدنيا” من كلمات و ألحان عزيز الشافعي والتوزيع الموسيقي لأحمد عادل.

وعلى جانب آخر، حصدت الفنانة بوسي، جائزة أفضل مطربة للغناء الشعبي لعام 2022 خلال حفل توزيع جوائز وشوشة، المقام حاليًا بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

أول رد من بوسى على أنباء طلاقها

هذا وقد ردت الفنانة بوسى على الأخبار التى تم تداولها خلال الفترة الأخيرة حول انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع بعد مرور 100 يوم فقط من الزواج، ونشرت صور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى تجمعها بزوجها فى جو من الرومانسية.

وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعى، قد تداولوا صورة تجمع هشام ربيع وزوجته الأولى واعتقد البعض أنها قد تكون ليست حديثة، وتصدر اسم المطربة الشعبية بوسى محركات البحث بعد أنباء طلاقها.

أول تعليق لزوج بوسي

وفي أول تعليق لزوج بوسي، عن شائعة انفصاله عن بوسي، أكد أن هذا الأمر لم يحدث، وكل ما هنالك أنه عاد لزوجته مرة أخرى.

وأضاف في تصريحاته: “أنا رجعت لمراتي علشان بينا عشرة وأسرة وأطفال، والواحد على قد ما بيقدر بيوزن الأمور، ومفيش مشاكل بيني أنا وبوسي، وهي متقبلة ده لأن هي ومراتي الأولى ولاد منطقة واحدة”.

ووجه زوج بوسي رسالة لمروجي الشائعات قائلًا: “عاوز أقول كل واحد يخليه في حاله أنا في حالي ولو فتحتوا انستجرام عندي مش هتلاقوا صور ليا كله خاص بشغلي، ومش غاوي القصص دي، لكن ده بيحصل علشان متجوز واحدة مشهورة، وبوسي ما علقتش على الموضوع ده لأنها لسه ماصحتش من النوم وهتتفاجئ باللي بيحصل”.

آخر ظهور لبوسي مع زوجها قبل الشائعة

وكان آخر ظهور لهما سويا أثناء حفل الفنان مصطفى حجاج منذ ما يقرب من شهر بالساحل الشمالى، حيننما احتفل حجاج بالمطربة الشعبية بوسى هى وزوجها هشام ربيع فى الظهور الأول لهما بعد الزواج واستدعاهما إلى المسرح وقام بإهدائهما أغنيته الجديدة “حب مين” التى طرحها مؤخرًا، كما قام بتهنئتهما على الزواج، وتفاعل معه الجمهور الكبير الذى كان حاضرًا الحفل.

زواج بوسي من هشام ربيع

وفي آخر مايو 2022، تصدر حفل زفاف المطربة بوسى وهشام ربيع مواقع التواصل الإجتماعي. وتداول عدد كبير صور وفيديوهات حفل الزفاف وحازت إطلالة بوسى على إعجاب كبير من قبل متابعيها ، حيث ارتدت فستانًا بتوقيع مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري.

من هو هشام ربيع زوج بوسي؟

هشام ربيع زوج بوسي المطربة يعمل في مجال تصفيف الشعر حيث يملك واحدًا من أهم وأكبر صالونات الحلاقة الرجالي، وجمعته مع بوسي المطربة علاقة حب تكللت بالزواج، وذلك بعد أن انفصل عن زوجته الأولى وأم أولاده .

وتداول مستخدموا منصّات التواصل الاجتماعي صور و فيديوهات لحفل الزفاف الذي اقتصر على الأهل وعدد قليل من الفنانين .

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