شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل بوب بينى عن عمر 87 عاما.. اشتهر بدوره فى Forrest Gump والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الممثل بوب بيني، الذى اشتهر بتأدية أدوار صغيرة في عدة أفلام بما في ذلك Forrest Gump وSweet Home Alabama، وذلك عن عمر يناهز 87 عامًا، وفقاً لما ذكرته المواقع الأجنبية مؤخرًا حول أستاذ الجامعة الذى اشتهر بدوره الأكاديمي أيضًا، وأفاد موقع AL.com أن بيني المولود في أنيستون عام 1935، كان شاعرًا أمضى ثلاثة عقود كأستاذ للغة الإنجليزية، وكان معظمه يدرس الشعر والنثر في جامعة ألاباما في برمنغهام.

ولعب بوب بينى دور البطولة في Sweet Home Alabama بالإضافة لأدوار صغيرة في أعمال أخرى ضخمة جعلت وجهه مألوفاً للكثيرين من محبي صناعة السينما.

على صعيد آخر شهدت الساعات الأخيرة وفاة باربرا والترز، والذى حرص المشاهير على نعيها مثلما حصل مع أوبرا وينفرى والرئيس التنفيذى الحالى لشركة ديزنى، روبرت إيجر.

أرسلت مقدمة البرامج الحوارية الشهيرة أوبرا وينفرى، 68 عامًا، تحية من خلال نسب نجاحها فى التلفزيون إلى والترز، ووصفت بأنها أيقونة التليفزيون، كما قد ايجر العزاء من خلال صفحته على Twitter، واصفًا الصحفية الشهيرة بـ "الأسطورة الحقيقية".

وتوفيت المذيعة الأمريكية الشهيرة باربرا والترز، محاورة القادة والزعماء وأول نجمة تليفزيونية فى الولايات المتحدة عن عمر 93 عاما بعد مسيرة حافلة امتدت على مدار عقود واتسمت باستمراريتها وتنوعها، وقطعت قناة ABC News الأمريكية، التى شهدت مسيرة والترز، بثها لتعلن وفاة مالذيعة الشهيرة مساء امس الجمعة.