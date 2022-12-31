شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يصل إلى القاهرة بعد تعافيه لإحياء حفلته الغنائية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تعافيه من الوعكة الصحية الأخيرة التي ألمت به مؤخرًا، وصل إلى القاهرة فنان العرب محمد عبده لإحياء حفل غنائي في ليلة رأس السنة الجديدة بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، وكان في استقباله عدد من منظمي الحفل وجمهوره، الذين حرصوا على الترحيب به وتقديم باقات من الزهور إليه، والتقاط الصور التذكارية.

وبعد غياب 3 سنوات عن الحفلات في مصر، يعد هذا الحفل هو الأول للفنان محمد عبده، منذ آخر مشاركة له في دار الأوبرا المصرية عام 2019، كما يعد الحفل هو الظهور الثاني لفنان العرب بعد أزمته الصحية، حيث أحيا أمس الجمعة في أول ظهور له حفلاً غنائيًا في منطقة العُلا ضمن حفلات شتاء طنطورة بالمملكة العربية السعودية.

خرج محمد عبده من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا واعتذر بسببها عن إحياء حفل غنائي منذ أيام بالسعودية وأحياها بدلاً منه الفنان رابح صقر، ويستعد فنان العرب لاستعاده نشاطه الفنى.

كان عبد الرحمن ابن الفنان الكبير محمد عبده، طمأن جمهور فنان العرب على حالة والده الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وانهالت التغريدات على حساب نجل الفنان محمد عبده على " تويتر" عقب انتشار خبر تعرض والده الفنان محمد عبده لوعكة صحية، ليأتي رده كتالي.." قائلاً: "الوالد بخير وبأتم صحة بفضل الله، أصيب بأنفلونزا حادة وتعافى منها ولله الحمد".

وكان الفنان محمد عبده طرح ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، من ألحان الموسيقار طلال ويضم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.

يشار إلى أن المسيرة الفنية لمحمد عبده بدأت عام 1961، وابهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.