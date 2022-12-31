شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد: ما كنتش متخيل الانتشار ده للأغانى.. ومش بهتم بعدد المشاهدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان المغربي سعد لمجرد أنه لم يكن يتوقع النجاح الكبير الذي حققه عدد من أغانيه في الوطن العربي، منها أغنية "أنت باغية واحد"، موضحًا: "مكنتش متوقع نجاحها بالانتشار ده، قولنا ممكن تنجح في المغرب العربي، ممكن الخليج العربي، متخيلناش إن الحمدلله تضرب بالشكل ده".

وتابع خلال حلوله ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر: "أنا مش بركز في المشاهدات، بركز في شغلي وفي فني، والباقي بييجي لوحده، بحب أدي للناس حاجة حلوة وأجتهد وربنا بيجزيني ويكرمني بالمشاهدات العالية، المشاهدات دي مجتش لوحدها، جت كمان بمجهود الفانز، هم اللي بيوصلوا الإنسان للمراتب دي، أنا بشكرهم جدا، فانز الوطن العربي والعالم كله".



سعد لمجرد

وتحدث عن المنتخب المغربي وأدائه خلال مباريات كأس العام في قطر 2022، وأشار أنه يجب أن يقدم أغنية خاصة للمنتخب، ولكن بعد التحضير الجيد لها، موضحًا: "المنتخب المغربي يستاهل حاجة تتعمله تاخد وقت، عشان كدا إن شاء الله في المستقبل هجهز حاجة كويسة أخد فيها وقتي، تليق بالمغرب والمنتخب المغربي".

وعن اهتمامه بالاستعراضات التي يقدمها على المسرح خلال حفلاته الغنائية، أشار: "قبل الشهرة كان عندي استراتيجية، كنت بحلم إنه أكون مش بس مطرب بيغني لا يكون مطرب متميز وأعمل استعراضات على المسرح، وأنا شغال على التطور في المجال دا، ودا جه من إقامتي شوية في أمريكا وشوفت حفلات لفنانين من أمريكا وشوفت استعرضاتهم، دا كان هدفي، واشتغلت عليه لحد ما قدرت أحقق دا، وفيه ناس كمان في الوطن العربي بيعملوا دا وبحاول أطور نفسي فيه".

يذكر أن سعد لمجرد أحيى أمس حفلا غنائيا في شرم الشيخ، وحرصت النجمتان هالة صدقى و نيرمين الفقى، على حضور الحفل، و تفاعلت كل منهما على أغانيه وسط أجواء من البهجة بمناسبة احتفالات رأس السنة.