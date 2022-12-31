غادة إبراهيم تظهر مع إبنتها الشابة لأول مرة على السجادة الحمراء.. لن تتخيلوا مدى الشبه بينهما.. نُسخة منها!

كتب امير فتحي في السبت 31 ديسمبر 2022 03:50 مساءً - ظهرت إبنة الفنانة غادة إبراهيم لأول مرة مع والدتها على السجادة الحمراء، حيث اصطحبتها الأولى معها لحضور إحدى الفعاليات الفنية.

وعرّفت غادة إبراهيم إبنتها للجمهور حيث قالت: “دي بسنت بنوتي القمر معاها الجنسية البلجيكية مقيمة في بلجيكا وتدرس هناك من 8 سنين لكنها جت لمصر زيارة تقضي الكريسماس معايا وتعمل سياحة”.

وتفاعل الجمهور مع أول ظهور لـ “بسنت” إبنة الفنانة المثيرة للجدل غادة إبراهيم، خاصة أنها بدت بملامح قريبة إلى حدٍ كبير من والدتها، حيث علّقت إحدى المتابعات، وقالت: “أمورة ماشاء الله شبه مامتها”

حياة غادة إبراهيم

هي ممثلة مصرية الأصل ولدت في 1 نوفمبر 1972 والدها مصري وجدة مغربية لوالدها، وأم مصرية وجدة تركية لوالدتها، وتبلغ غادة من العمر 50 سنة، ودرست غادة الباليه في المدرسة الإيطالية بالإسكندرية، ودرست العزف على البيانو بالإسكندرية.

ودرست العزف على العود في بيت العود مع عازف العود العراقي نصير شمة، عملت بالإعلانات في بدايتها، إلى أن شاركت في عدد من المسلسلات والأفلام في فترة التسعينيات، لتتوالى أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

غادة إبراهيم متهمة بتسهيل الدعارة

نشرت بعض الصحف المصرية المحلية خبرا عن خروجها من السجن بعد أن قضت عاما واحدا بتهمة تسهيل الدعارة وممارسة الرذيلة في 4 شقق بمنطقة المعادي وهي القضية التي سببت الصدمة في الوسط الفني.

وبعد خروجها من السجن، طلبت من المحامي الخاص بها، رفع دعوى قضائية لإعادة إجراءات محاكمتها إصرارًا منها للحصول على البراءة وإخلاء صحيفتها من أي تهمة مخلة بالشرف، وفي مارس عام 2016 قضت دائرة جنح دار السلام بمحكمة المعادي “جنوب القاهرة” ببراءتها من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

أشهر أفلام غادة إبراهيم

ولها العديد من الأفلام والمسلسلات، ومن الأفلام: طأطأ وريكا وكاظم بك عام 1995، قشر البندق عام 1995، علاقات مشبوهة عام 1996، حائط البطولات عام 1998، الإمبراطورة عام 1999، أسانسير خمس نجوم “فيلم تليفزيوني” عام 1999، بونو بونو عام 2000،يمين طلاق عام 2000، حبيبتي من تكون عام 2000، يوم ما اتقابلنا عام 2009، المائدة “فيلم روائي قصير” عام 2010، شارع محمد علي عام 2017.

كما أن لها العديد من المسلسلات والمسرحيات الشهيرة ومنها: لا بلاش كده، وكله تمام وغيرها من المسرحيات.

إيقاف غادة إبراهيم عن التمثيل

وكان مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية قد قرر إيقاف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها للتحقيق، لما بدر منها أثناء جنازة الفنان سمير صبري، في شهر مايو الماضي.

وجاء نص بيان نقابة المهن التمثيلية، كالآتي: “قرر مجلس مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف السيدة غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها إلى لجنة التحقيق فيما بدر منها من مخالفات”.

وصرح مصدر من داخل نقابة المهن التمثيلية أنه تم إيقاف الفنان غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها للتحقيق، لما بدر منها من سب زملائها وإثارة البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت غادة إبراهيم قد أثارت حالة من الجدل أثناء حضورها جنازة الفنان الراحل سمير صبري، واتهمت إحدى الفنانات بمنعها من ركوب الأتوبيس الخاص بالفنانين، والمسافر بهم من القاهرة إلى الإسكندرية للمشاركة في دفن الفنان الكبير.

وقالت غادة، للمتواجدين أمام مسجد الشرطة في الشيخ زايد والمشاركين في الجنازة: “حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنا صايمة.. قالتلي الأتوبيس اتملى، وكنت رايحة وراه أصلا”، وذلك في إشارة منها لقيام إحدى الفنانات بمنعها من ركوب الأتوبيس.

عداوة مع إلهام شاهين

بدأ الخلاف منذ عام 2016، ذلك بعد أن أشارت غادة إبراهيم للفنانة إلهام شاهين، بأنها وراء تلفيق قضية الدعارة لها، بعد استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية.

حيث كانت صرحت الفنانة غادة إبراهيم عن تلفيق “إلهام بنت عفاف” قضية الدعارة التي نسبت لها، قائلة: “هي عارفة نفسها، وعارفة هي أذتني قد إيه، وهي واحدة شريرة، وهي ممثلة وعضوة في نقابة المهن التمثيلية، وهي تحاربني في المهرجانات الدولية، وتحاربني في أكل عيشي، ونقيب الممثلين أشرف زكي يعرفها”، وعندما تم سؤالها إن كانت تقصد إلهام شاهين رفضت التأكيد أو النفي.غادة إبراهيم

لم تكن تلك الخلاف الوحيد، حيث كشفت الفنانة غادة إبراهيم، عن خيانة زوجها لها مع فنانة كبيرة تُدعى “إلهام بنت عفاف” دون أن تفصح عن اسمها الحقيقي، ولكن من المفترض أن والدة الفنانة إلهام شاهين تسمى “عفاف” ، لذلك تداولت الأقاويل عن أن غادة تقصد بحديثها هذا الفنانة إلهام شاهين، حيث علقت غادة في إحدى تصريحاتها قائلة: “حدثت مشكلة بيني وبين زوجي وانتهت بالطلاق بسبب الخيانة، وقعدت فترة مش عاوزة أتكلم في الموضوع ولكن اتكلمت بعد فترة طويلة من الانفصال بسبب الضغط”.

كما أكدت غادة أنها مستهدفة من قبل أشخاص بعينهم، وهم مجندون للهجوم عليها طوال الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين أن تظل صورها في صفحات الحوادث، مشيرة إلى أنها لا تعير هؤلاء أي اهتمام وستظل أمامهم طوال الوقت ليروا حجمهم الحقيقي.

وعن هوية الذين يترصدون لها طوال الوقت، أجابت بأنهما شخصيتان فقط، واصفة إياهما بـ”الحيزبونتين” يُدعيان إلهام بنت عفاف، وإلهام شلبي، دون الكشف عن هويتهما بالكامل، ووجهت رسالة لهما قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

والجدير بالذكر أن الإعلامية بوسي شلبي اسمها الحقيقي هو إلهام شلبي لذلك تداولت الأقاويل أنها تعني بـ”إلهام شلبي”، الإعلامية بوسي شلبي

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر”، أن زوجها السابق كان يطلق على نفسه لقب وزير مع كل تغيير وزاري كان كل تغير وزاري”، متابعة: “إلهام افتكرت أنها هتبقي حرم الوزير القادم وأنا اللي طلبت الطلاق وهو مبقاش وزير”.. وتابعت: “جوزي خاني مع واحدة من سن أمي وأمه”.

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