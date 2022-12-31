الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة في شقيقها

كتب امير فتحي في السبت 31 ديسمبر 2022 02:51 مساءً - أعلنت الفنانة تيسير فهمي منذ قليل وفاة شقيقها محمود فهمي في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

ولم تكشف تيسير فهمي في منشورها سبب وفاة شقيقها أو أية تفاصيل حول موعد الجنازة وتشييع الجثمان أو موعد تلقي العزاء، واكتفت بكتابة: “أخي محمود في ذمة الله” .

وكانت قد كشفت الفنانة تيسير فهمي في شهر أكتوبر الماضي عن تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها إلى مستشفى دار الفؤاد .

فنشرت منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أوضحت من خلاله تواجدها بالمستشفى .

ولم توضح الفنانة المصرية طبيعة وعكتها الصحية، واقتصر تعليقها على طلب الدعاء من الجمهور قائلة: “ادعولي” .