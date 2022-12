أول ظهور علني لنجل أكرم حسني ووسامته حديث الجمهور!! هل يشبه والده؟ – صور

كتب امير فتحي في السبت 31 ديسمبر 2022 02:51 مساءً - شارك الفنان أكرم حسني جمهوره صورة جديدة برفقة نجله من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و علق أكرم حسني علي الصورة التي نشرها موجهًا رسالة إلى نجله، قائلا : Like father like son ، Love you Sino.

وظهر “أكرم” برفقة نجله “ياسين” على السجادة الحمراء في إحدى الفاعليات الفنية، وكان لافت للانتباه أنه ارتدى نفس بدلة والده والسلسلة، ويعد هذا هو الظهور الأول لنجل الفنان المصري.

وتفاعل متابعي أكرم مع الصورة وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول إطلالتهما المميزة، وأكد الكثير منهم أن نجل أكرم حسني يشبه بشكل كبير.

تكريم أكرم حسني في الدير جيست

وعبّر الفنان أكرم حسني، عن سعادته بتكريمه في حفل دير جيست بعد نجاح مسلسل “مكتوب عليا” الذي قدمه في موسم رمضان 2022، وكان له صدى كبير ضمن الأعمال المعروضة.

وأكد أكرم حسني، في تصريحات محلّية، أنه لن يشارك في دراما رمضان 2023، موضحا السبب بأنه يحضر جيدا للخطوة المقبلة، ليكون عملا يليق بالمشاهدين ويلق إعجابهم.

وكشف أكرم حسني، عن تحضيره لفيلم سينمائي حاليًا وأكد أنه سيكون مفاجأة للجمهور، ولكنه رفض الكشف عن تفاصيله حتى يتم الانتهاء من تحضيراته.

أحدث أعمال أكرم حسني

من ناحية أخرى، طرح أكرم حسني مؤخرا أغنية “السهر والانبساط”، التي تجمعه بالنجمين هشام عباس وحميد الشاعري، وجاء الكليب متناغما مع أجواء الاحتفالات بالكريسماس، حيث تسيطر عليه البهجة وفكرة إدخال السعادة على الآخرين.

وأغنية “السهر والانبساط” كلمات أكرم حسني، ألحان أكرم حسني ومصطفى العسال، توزيع موسيقى أحمد وحيد (كينج)، وإنتاج إيديولوجي، والكليب إخراج هادي الباجوري.وقد تم الاتفاق على تقديمها بين الثلاثي حميد وهشام وأكرم، منذ فترة طويلة، ولكن تم تأجيلها لإنشغالهم جميعا بأعمال أخرى، وقد اختاروا أن يتم طرحها في نهاية العام ومع مطلع عام 2023.

ونشر النجوم الثلاثة فيديو تشويقى من كليب الأغنية عبر موقع “إنستجرام”، معلقين عليه: “السهر والانبساط 27 ديسمبر 2022- الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، على يوتيوب ومنصّات الموسيقى”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو ومع البوستر الذى نشره أكرم مع حميد وهشام عباس، منهم الفنان محمد نور الذى كتب على الصورة “أنا سمعت الغنوة رهيبة مش طبيعية هتكسر الأرض إن شاء اللهً”.

يُشار إلى أن أكرم حسنى طرح منذ 5 أشهر أغنية بعنوان “للى” من كلماته وألحانه غناء الفنان الكبير محمد منير فى أول تعاون فني بينهما، وحصدت الأغنية وقتها على إشادات واسعة من الجمهور.

وكان أكرم حسني قدم في 2022 مسلسل “مكتوب عليا” بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل “مكتوب عليا” من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

