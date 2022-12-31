“شوربة عدس” .. هدية بدرية طلبة لإيمي سمير غانم

كتب امير فتحي في السبت 31 ديسمبر 2022 02:51 مساءً - شاركت الفنانة إيمي سمير غانم متابعيها عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري مقطع فيديو وثقت من خلاله تناولها ل “شوربة عدس” .

وأشارت إيمي سمير غانم إلى أن من أعد لها هذه الوجبة هي الفنانة بدرية طلبة بناءا على طلب منها .

فكتبت إيمي في تعليقها على الفيديو: “بحبك يا بدرية .. عمرك ما اتأخرتي عليا لما اطلبها منك من أيام بابي ومامي” .

وأعادت الفنانة بدرية طلبة نشر مقطع الفيديو في استوري عبر حسابها على “انستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “يا قلبي ده انتي الغالية بنت الغاليين” .

https://www.instagram.com/stories/amysamirghanem/3004840701545128381/