شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنانة تيسير فهمى.. وتشييع الجنازة عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي شقيق الفنانة تيسير فهمى، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على شقيق الفنانة تيسير فهمى في مسجد جامعة مصر بـ6 أكتوبر عصر اليوم، على أن يتم دفن الجثمان في مقابر العائلة، وأعلنت الفنانة تيسير فهمي وفاة شقيقها "محمود"، صباح اليوم، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "أخي محمود في ذمة الله".

وعن سبب وفاته، انهارت تيسير فهمي في البكاء قائلة: إنّ الراحل سقط في دورة المياه أمس، ونُقل إلى أحد المستشفيات، قبل أن يرحل عن عالمنا.

تيسير فهمي من الممثلات الموهوبات والتي اكتشفها المخرج الكبيرهنري بركات بمجرد أن شاهدها وتزامن ذلك مع بحثه عن وجوه شابة تحت سن العشرين للمشاركة في فيلم "عشاق تحت العشرين"، وكان هذا الفيلم بمثابة انطلاقة مهمة بالنسبة لها فقد أصبحت فيما بعد " الفيديت " التي تقف أمام كل النجوم فمثلت مع عظماء التمثيل وقتها النجم الأسمر الراحل أحمد زكي في فيلمي "العوامة 70" و"الليلة الموعودة"، ومسلسل "طيور بلا أجنحة"،، ومع الراحل الساحر محمود عبد العزيز أيضا .

تيسير فهمي فنانة موهوبة وتجيد التمثيل باللغة العربية فهي كما ذكرنا خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ولذلك برعت في المشاركة في المسلسلات الدينية وكان لها ظهورها المميز في مسلسلات: "لا إله إلا الله"، "محمد رسول الله" ومسلسل "الكعبة المشرفة"، وقدمت شخصية " ابنة ابليس " ببراعة وحققت بها شهرة كبيرة وقتها .