شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الرسمى لأغنية عدوية وابنه ومحمد رمضان قبل طرحها بيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد رمضان عن البوستر الرسمى لأغنيته الجديدة، والتى يقدمها برفقة محمد وأحمد عدوية، ومن المقرر طرح الأغنية غدًا أول أيام العام الجديد 2023.

بوستر أغنية "على وضعنا" لـ عدوية ونجله ومحمد رمضان

وكان النجم محمد عدوية قد نشر بوستر أغنية "على وضعنا" التى تجمعه بوالده نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ومحمد رمضان، استعدادا لطرحها فى بداية العام الجديد يوم 1 يناير وتحمل عدد من المفاجآت.



البوستر

عدوية

وكشف مؤخرًا محمد عدوية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن أنه يتعاون فى أغنية على طريقة الدويتو تجمع بينه وبين والده والنجم محمد رمضان، والتى تحمل عددًا من المفاجآت أثناء طرحها على المنصات المختلفة، وتحمل الأغنية طابع الشعبى، وتكتم عدوية على تفاصيلها المقرر تنفيذها خلال الأيام المقبلة.



رمضان عبر انستجرام

وأضاف عدوية يجمعنى صداقة قوية بالفنان محمد رمضان الذى يتمتع بشعبية كبيرة جعلته ضمن أفضل نجوم جيله، بالإضافة إلى نجاحه كمطرب، وأنا شخصيًا الأغانى الذى يقدمها، كما أن والدى نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية يجمع بينه علاقة صداقة قوية أيضًا.

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

وتقول كلمات الأغنية: استضعفونى عشان شايفنى من غير ضهر، وعروسة أحلامى ما أملكها مهر، والدنيا لو تدينى عقد الوجع يتكر، وان يوم فرحت أقول خير الف بعد الشر، عجزنى قُصر اليد... وأخجل أميل على حد، والدنيا شادة السلخ ودراعى م الشيلة، مكسور ومملوخ ملخ، دورت على بختى وسافرتله اميال والرحلة لسة طويلة، يارب.. مابشتكى ولا بجحد النعمة، صابر.. ومهما يكون انا راضى بالقسمة، إدينى صبر يا رب قوينى ع المشوار، وان يوم غلطت ف سيرى نبهنى بالانذار، فى طريقى اهل الشر سنولى فى سنانهم، وواجهت وانا مضطر ووقفت قدامهم، جمعوا العتاد والمال حشدوا فى اتباعهم، وانا كان سلاحى الحق قادر يجيب داغهم.