شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحى "فروزن 1" على مسرح العرائس والطفل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "فروزن 1" على مسرح العرائس والطفل بدار الهيئة الهندسية، اليوم السبت الموافق 31 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً، والعرض من "تأليف منال مغربى وإخراج محمد حافظ".

مسرحية "فروزن 1" تدور فكرتها حول أختين هما آنا وإلسا وتتميز إلسا بأنها تمتلك قدرة على خلق الجليد والثلج ولكنها تتعرّض لحادثة تجعلها تفقد قوتها ما يصيبها بالصدمة، وعند تنصيبها كملكة تتغيرالأحداث وتصبح الأمور معقدة وخارجة عن السيطرة وبالتالي ينهار كل شيء، ونتيجة لذلك تهرب إلسا، وفي هذه الأثناء تقرر أختها آنا مصاحبة كريستوف في رحلة خطرة بهدف إنقاذ المملكة عن طريق إيجاد إلسا.

العرض المسرحي "فروزن 1" تأليف منال مغربي وإخراج محمد حافظ، قام بالآداء الصوتي: هاجر عبد الناصر وفيبي سمير والبير مجدي وديما محمود وأسماء إبراهيم وحسام سليمان وأنجي عهدي ومحمد حافظ ومحمد ممتاز ومايكل تاضروس، غناء: صافي ترك ومحمود الشريف، تمثيل: حبيبة مصطفى وحنين النمس، ديكور مي طوخي، شخصيات خيال الظل: أيمن حمدون، وفناني تحريك العرائس: إسلام جلال وهاني عز الدين وريهام الحداد وياسر عبد المقصود ونادية الشويخ ومحمد حسني وحبيبة ومحمد عبد الوهاب ومحمد عجمي، الإعداد الموسيقي محمد شريف وهندسة صوتية والمكساج للمهندس ميشيل عبد الملاك.