شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق طريف من هنيدى بعد توقيع كريستيانو رونالدو للنصر السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب توقيع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لفريق النصر السعودى، تباينت ردود الأفعال على انتقال اللاعب الذى يعد واحد من أفضل لاعبى العالم، إلى الدورى السعودى، وهو أيضًا من أقوى الدوريات في المنطقة العربية، حيث دخل في الخط عدد كبير من المشاهير، من بينهم النجم محمد هنيدى، والذى قام بالعديد من التعليقات الطريفة على الصفقة.

ونشر هنيدى عبر حساباته على السوشيال ميديا، صورة شهيرة للزعيم عادل إمام من مسرحية "الواد سيد الشغال"، وهو مندهش أو مصدوم، وعلق هنيدى عليها، "انا دلوقتى .. يعني لو رونالدو دخل الفيلم ونزلى صورة و1% من جمهوره دخل الفيلم.. يبقى .... ياه كل دي فلوس"



هنيدى على تويتر

يترقب الملايين من عشاق الكرة العالمية والسعودية موعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض لإتمام إجراءات انتقاله إلى نادى النصر السعودي، وبدء مشواره مع العالمى فى الدورى السعودي للمحترفين.

ووقعت إدارة نادي النصر السعودي، أمس، مع كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم البرتغالية، فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف الموسم، وذلك فى مدريد العاصمة الإسبانية، بحضور مسلي آل معمر، رئيس النادي، واللاعب.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، نقلا عن مصادرها، أن الدولي البرتغالي سيكون جاهزًا للمشاركة مع النادي العاصمي فى 5 يناير المقبل، فى حين يتوقع وصوله إلى الرياض الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، بعد إنهاء الترتيبات كافة.

وأشارت المصادر نفسها إلى وجود طلب مرتفع على مواجهات الفريق النصراوي المقبلة، مع العلم أنه لا يوجد حجز مسبق، غير أن الشركة المسوقة للتذاكر تلقت طلبات كثيرة مع الإعلان عن الصفقة النصراوية الضخمة.

فيما أعلنت شبكة CBS سبورت الأمريكية أن نادي النصر السعودي سيعلن رسميا تعاقده مع كريستيانو رونالدو قائد البرتغال عقب مواجهة الخليج خارج ملعبه فى ختام المرحلة 11 من الدوري السعودي للمحترفين.