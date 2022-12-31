بعد اختفائه لساعات .. العثور على مطرب مصري شهير فاقدا للوعي

كتب امير فتحي في السبت 31 ديسمبر 2022 12:54 مساءً - كشفت آية حسن ابنة المطرب حسن عبد المجيد تفاصيل واقعة اختفاء والدها لعدة ساعات يوم الخميس الماضي، قبل العثور عليه داخل أحد المستشفيات .

قالت آية حسن في تصريحات صحفية لها أنها كانت قد تواصلت هاتفيا مع والدها قبل اختفائه وأخبرها أنه يشعر بالتعب ويخشى الدخول في غيبوبة سكر .

أضافت أنها لم تتمكن من التواصل معه بعد ذلك حيث أصبح هاتفه خارج التغطية، وبدأوا في البحث عنه في المستشفيات وأقسام الشرطة القريبة، كما تواصلت مع نقابة المهن الموسيقية للمساعدة في البحث عنه .

تابعت ابنة حسن عبد المجيد أنه تم العثور على والدها في أحد المستشفيات بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة، وذلك بعد أن وجده بعض المواطنين فاقدا للوعي نتيجة إصابته بغيبوبة سكر أثناء قيادته للسيارة .

وأشارت إلى أنه تمت سرقة هاتفه المحمول وأمواله أثناء فقدانه للوعي وقام السارق بإغلاق الهاتف، وهو ما جعل أسرته لا تتمكن من التواصل معه أو الوصول إليه .

وتوجهت آية حسن عبد المجيد بالشكر لكل من ساعد والدها ونقله إلى المستشفى، بالإضافة إلى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية والفنانين حلمي عبد الباقي وعصام كاريكا الذين أبدوا اهتماما في البحث عن والدها .

يذكر أن الفنان حسن عبد المجيد يعد واحدا من أشهر فناني النوبة، ولد في الستينات في أسوان وبدأ مسيرته في الثمانينات وهو إمتداد للفنان النوبي الشهير أحمد منيب وأحد تلاميذه .