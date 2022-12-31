أنباء عن تعدي حسام حبيب بالضرب على شيرين عبد الوهاب داخل فندق في بيروت

كتب امير فتحي في السبت 31 ديسمبر 2022 12:54 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية في الساعات الماضية أنباءا حول وقوع مشاجرة عنيفة بين الفنان حسام حبيب وزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب وصلت إلى تعديه عليها بالضرب داخل أحد الفنادق في العاصمة اللبنانية بيروت .

الأمر الذي دفع حسام حبيب إلى الخروج في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” لكشف حقيقة هذه الأنباء، نافيا من خلالها ما تم تداوله ومؤكدا على أن العلاقة بينه وبين شيرين جيدة للغاية .

فقال “حبيب”: “الخبر مش صح وكدب طبعا، احنا في أحسن حال .. بنحضر لشغل كتير الفترة الجاية، وبطلب من الناس تبطل تسمع للصحافة الصفراء .. منهم لله، ناس مريضة” .

وفي الرد أيضا على تلك الأنباء، نشر الفنان اللبناني فضل شاكر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “انستجرام”، وثق من خلاله اللقاء الذي جمعه بالثناني خلال زيارتهما له في مخيم عين الحلوة بلبنان .

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو وهي تتوسط الجلوس بين زوجها وفضل شاكر، وتقوم باحتضان حسام حبيب .. كما شاركت “شاكر” غناء عدد من الأغاني من بينها أغنية “العام الجديد” التي تشاركا غنائها منذ حوالي 12 عاما .