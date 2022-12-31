شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل "جروب العيلة" على شاشة on الليلة 8 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناةon فى الثامنة مساءً أولى حلقات مسلسل "جروب العيلة"، بطولة الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهو العمل الذى يعد ضمن قائمة الأعمال الشتوية، من إخراج منال الصيفى، وإنتاج شركة سينرجى، ومكون من 15 حلقة.

"جروب العيلة" بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، ورشا المهدي، وأحمد سعيد عبدالغني، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، وترنيم، وعلاء عرفة، ومن تأليف منة فوزي وهند عبدالله، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وإخراج منال الصيفي.

ومن المقرر عرضه على شاشتي "ON" و"ON drama" ومنصة Watch it، يذاع المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء.

وكشفت الفنانة سميحة أيوب عن تفاصيل مسلسل "جروب العيلة" والفكرة التي يتم تقديمها في العمل وقالت: "يقدم فكرة جديدة، ويكشف خلال أحداثه عن أضرار وفوائد مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على العلاقات الإنسانية المختلفة داخل العائلات، وكيف أصبحت التكنولوجيا بصفة عامة سلاحًا ذا حدين، وزي ما ليها فوائد، ليها مساوئ وممكن تخرب بيوت".

وأضافت سميحة أيوب: "التكنولوجيا مثلما قربت المسافات أبعدتنا عن اللقاءات والتجمعات العائلية، وأصبح ما يربط العائلة الواحدة هو (جروب على الموبايل)، فتحول الأشخاص إلى أدوات للتكنولوجيا"، مشيرة إلى أن "المسلسل يوضح مدى التقلبات التي أحدثتها مواقع التواصل الاجتماعي في حياتنا".