شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الدراما 2022.. المتحدة الأعلى بحثًا على جوجل بـ7 مسلسلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مدار عام 2022 على إنتاج عدد كبير من الأعمال الدرامية سواء داخل الموسم الرمضاني أو خارجه، وكان من بين هذه الأعمال 7 مسلسلات في تصنيف جوجل لأعلى 10 مسلسلات بحثا خلال 2022، منها مسلسل الاختيار 3 ومسلسل أنا وهي.

الاختيار 3

من بين الأعمال الدرامية التي لاقت قبولا لدى الجماهير خلال الموسم الرمضاني 2022، مسلسل "الاختيار 3" والذي صنف ضمن قائمة المسلسلات الأعلى بحثا على جوجل، وهو من بطولة ياسر جلال، أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.

دارت أحداث العمل حول الفترة التي شهدتها مصر أعقاب ثورة 25 يناير، مرورا بعهد الإخوان المسلمين، ووصولهم إلى السلطة، والأزمات التي أصابت الدولة في أعقاب ذلك، حتى ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس السابق مرسي، مع استعراض نماذج من أبطال الشرطة والجيش والضغوطات التي واجهتهم في تلك الفترة وكيفية تخطيها.

مسلسل العائدون

عرض مسلسل "العائدون" في الموسم الرمضاني 2022، وكان أحد المسلسلات الأكثر بحثا على جوجل خلال العام، وهو من بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، هاني رمزي، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

الكبير أوي 6

وكان مسلسل "الكبير أوي 6" حديث الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي طوال أيام رمضان 2022، بعد ارتباطهم به على مدار 5 أجزاء تم تقديمها من قبل، بالإضافة إلى أن الجزء السادس من العمل جاء بعد غياب 6 سنوات، حتى أصبح العمل ضمن قائمة الأكثر بحثا على جوجل خلال العام.

مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، حسين أبو حجاج، وعدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم: حمدي الميرغني، أسماء جلال، نيرمين الفقي، فتحي عبد الوهب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد الجندي.



الكبير أوي 6

أبو العروسة 3

استكمالا للنجاح الكبير الذي حققه الجزئين الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة"، حصد الجزء الثالث من العمل إشادات واسعة من الجمهور، كما كان من بين المسلسلات الأكثر مشاهدة، والأكثر بحثا على "جوجل".

مسلسل "أبو العروسة 3" بطولة سيد رجب، سوسن بدر، نيرمين الفقي، مدحت صالح، محمد عادل، ولاء الشريف، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، خالد كمال، صفاء الطوخي، وعدد كبير من الفنانين، والعمل تأليف وإخراج هاني كمال.



ابو العروسة

مسلسل المشوار

من الأعمال التي بحث عنها المصريون بكثرة في 2022 مسلسل المشوار وحلقاته، بعد النجاح الذي حققه في الموسم الرمضاني 2022، والعمل من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، أحمد صفوت، أحمد كمال، أحمد مجدي، سامي مغاوري، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

مسلسل أنا وهي

حصد مسلسل "أنا وهي" الذي عرض في بداية عام 2022 خارج السباق الرمضاني نجاحا كبيرا، محتلا المركز الثاني في قائمة المسلسلات الأكثر بحثا على جوجل في 2022، وهو من بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، سليمان عيد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.



أنا وهي

مسلسل اعمل إيه

عرض مسلسل "أعمل إيه" مؤخرا على شاشة قناة DMC، وهو مسلسل اجتماعي لايت حاز على إعجاب عدد كبير من الجمهور، وهو من بطولة خالد النبوي، صابرين، هناء الشوربجي، طارق عبدالعزيز، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وردشان مجدي، نهال عنبر، نور إيهاب، إيمي الجندي، ومجموعة من الشباب، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.