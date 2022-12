شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام تتخطى حاجز المليار دولار عالميًا فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت عدة أفلام سينمائية في تخطي حاجز مليار دولار إيرادات على مستوى العالم في عام 2022 الذي أوشك على الانتهاء، يأتي في مقدمتها فيلم Top Gun: Maverick للنجم توم كروز، ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، وإخراج جوزيف كويزينيسكي، إذ حقق 1,488,732,821 دولار أي نحو مليار و488 مليون دولار من شباك التذاكر.

فيلم Top Gun: Maverick من نوعية الأكشن والدراما، وتبلغ مدته ساعتين و10 دقائق، وتدور أحداثه حول كابتن بيت مافيريك الذي بعد 30 عاما من العمل طيار في القوات الجوية الأمريكية يجب عليه مواجهة أشباح ماضيه عندما يقود نخبة خريجي TOP GUN في مهمة تتطلب التضحية القصوى من أولئك الذين تم اختيارهم للطيران بها.



avatar 2

وبإيرادات وصلت حتى الأن إلى 1,100,800,853 دولار أي نحو مليار و100 مليون دولار، جاء فيلم Avatar: The Way of Water في المركز الثاني، ليحجز أحداث إنتاجات المخرج جيمس كاميرون مكانه في القائمة قبل أن ينتهي العام الحالي بأيام قليلة، إذ عُرض الفيلم عالميا يوم 14 ديسمبر الجاري.

Doctor Strange يخفق في الوصول

كما حجز مكانه في قائمة الأفلام التي تخطت مليار دولار فيلم المغامرات والأكشن Jurassic World: Dominion بإيرادات وصلت إلى 1,001,136,080 أي نحو مليار دولار، لكن فصلت 45 مليون دولار فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness عن دخول القائمة بعد أن توقفت إيراداته عند 955 مليون دولار عالميًا.