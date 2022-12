شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "Avatar" يحصد 16 مليون جنيه فى شباك التذاكر المصرى خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيلم "Avatar" الجزء الثانى تحقيق النجاحات الساحقة على مستوى شباك التذاكر منذ طرحه في دور العرض حول العالم، حيث حقق في شباك التذاكر المصرى إيرادات بلغت 16 مليون جنيه خلال أسبوعين عرض حتى الآن، بل وتصدر الإيرادات في مصر خلال هذا الأسبوع.

وتخطت اجمالى إيرادات الفيلم حاجز المليار دولار محققًا أرباحًا تضاهي أكثر من 3 أضعاف ميزانيته المقدرة بـ 350 مليون دولار، وهو العمل الذى يأتى بعنوان Avatar: The Way Of Water، وتنتجه ديزنى بعد مرور 10 سنوات من أحداث الجزء الأول، وذلك في أسبوعين فقط.

تتبع الفيلم حياة جيك سولى ونيتيرى بعد الزواج، حيث إن لديهما الآن أطفال وعليهما حماية أسرتهما من تهديد جديد، والمعارك التى يقاتلونها للبقاء على قيد الحياة والمآسى التى يتحملونها، ومن فريق الجزء الأول يضم سام ورثينجتون، زوى سالدانا، سيجورنى ويفر وستيفن لانج، بينما انضم إليهم إيدى فالكو وجيماين كليمنت وكيت وينسلت.

وكان الجزء الثاني من فيلم افاتار لاقى ردود فعل إيجابية أولية إيجابية بعد عقد عرض خاص للنقاد في لندن لمجموعة من النقاد العالميين، الذين أشادوا بالفيلم الجديد، حيث قال الناقد جوش هورويتز "يُظهر المخرج جيمس كاميرون مرة أخرى لصانعي الأفلام كيف يتم إخراج مثل هذه الأفلام، Avatar: The Way Of Water عمل ملحمي ضخم، عاطفي، عميق"، بينما قال عنه المخرج جاليرمو ديل تورو "إنجاز مذهل، وأنه مليء بالمشاهد والعواطف المهيبة على نطاق ملحمي".

ويشارك في بطولة فيلم Avatar:The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيغورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس.