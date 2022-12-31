شكرا لقرائتكم خبر عن السينمات تستقبل أول أفلام العام الجديد "شلبي" و"مغامرات كوكو".. 4 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد السينمات المختلفة خلال الأيام المقبلة لاستقبال أفلام جديدة ضمن منافسات منتصف العام الدراسي الجديد 2023، وذلك بعد عرض فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة النجم محمد هنيدي منذ يومين، وهم فيلم شلبي، ومغامرات كوكو.

شلبي

يعرض فيلم "شلبى" للفنان كريم محمود عبدالعزيز يوم 4 من يناير المقبل، في دور العرض السينمائية المختلفة كأول أفلام العام الجديد 2023، وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول الشاب "صابر" الذي يقوم بدوره الفنان كريم محمود عبد العزيز وهو يعمل في إحدى بيوت الرعب في الملاهي، ويخوض صابر أحداث مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها "شلبي" ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها، كما يقابل روبي خلال أحداث العمل وتقع بينهما قصة حب.

وكان صناع العمل طرحوا الأغنية الدعائية للفيلم خلال الأيام الماضية والتي جاءت بعنوان "البطة السوداء"، وهي ديو غنائي يجمع الفنان رامي جمال، بالمطرب النقاش أحمد سالم، كلمات منة عدلي القيعي، وألحان ألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: أحمد طارق يحيى.

مغامرات كوكو

وفي نفس اليوم تستقبل السينمات المختلفة فيلم "مغامرات كوكو" الذي يعرض يوم 4 يناير المقبل، وهو من بطولة خالد الصاوى، شيرين رضا، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإخراج إسماعيل فاروق

ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل مستشفى للطب البيطري، حيث يمتلك المستشفى الدكتور فوزي (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومي فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.