شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تكشف تفاصيل مسلسل "العيلة دى" على dmc.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الفنانة وفاء عامر ضيفة على برنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري على شاشة فناةdmc اليوم السبت الساعة 9 مساء، في حوار خاص عن كواليس مسلسل "العيلة دي" الذي تعرض الحلقة الأخيرة منه الليلة على شاشة قناة dmc، بالإضافة إلى الاحتفال معها بأجواء رأس السنة الجديدة 2023.

وفي نفس الحلقة تستضيف إيمان الحصري فرقة "بهجحة" الذي يقدمون عدد من الأغاني والموسيقى الخاصة بهم، احتفالا بالعام الجديد.

ونشرت قناة dmc برومو تشويقي للحلقة عبر حسابها على "الفيسبوك" معلقة عليه: "النجمة وفاء عامر مع إيمان الحصري وسهرة خاصة بمناسبة رأس السنة الجديدة وهنحتفل معاها بنجاح مسلسل العيلة دي، وكمان غنا وبهجة ومزيكا مع فرقة "بهججة".. كل ده في برنامج مساء dmc غدًا السبت الساعة 9 مساءً على شاشة dmc".

مسلسل "العيلة دى" بطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، محمد أبو داود، هايدى رفعت، ياسمين سمير، مها سلامة، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

قصة مسلسل العيلة دى

وتدورأحداث المسلسل فى إطار اجتماعى لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.