شكرا لقرائتكم خبر عن إسراء رخا تشارك فى مسلسل "ضرب نار" مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة اسراء رخا في بطولة مسلسل "ضرب نار" للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، حيث بدأت إسراء تصوير مشاهدها في العمل والتي تظهر فيه بدور فتاة تربطها علاقة بشقيق ياسمين خلال الأحداث التي تكشف العديد من التطورات التي تحدث لهذه الشخصية.

مسلسل "ضرب نار" انطلق تصويره مطلع ديسمبر الجارى، وهو تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، هدى الاتربى، انتصار، ايمان السيد، بدرية طلبة، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تامر مجدي، تيسير عبد العزيز، أحمد غزى وعدد آخر من الفنانية، وظهور خاص للفنانة سهير المرشدى.

وعرض للفنانة اسراء رخا مؤخرًا مسلسل "دوبامين" من 15 حلقة، وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، بسنت شوقى، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وأحمد بلال، إسراء رخا، بسنت السبقى، وحليم بركات وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف محمد جلال، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

ودارت أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى رومانسى ملىء بالإثارة والتشويق، حول مخاطر السوشيال ميديا، حيث يرمز مصطلح "دوبامين" يرمز إلى هرمون السعادة، والأحداث تتناول المشاعر الإنسانية بشكل مختلف، من خلال مناقشة عالم السوشيال، ومدى تأثيرها على هذه المشاعر وتأثرها بها، وكيف أصبحت المشاعر تنشأ على تطبيقات إلكترونية.

يذكر أن إسراء رخا شاركت في رمضان الماضى خلال مسلسل "انحراف" مع النجمة روجينا وإخراج رؤوف عبد العزيز، كما شاركت مؤخراً في مسلسل "نصيبى وقسمتك 4" تأليف عمرو محمود ياسين، خلال حكاية "النظارة البيضا" مع أمير المصرى وكارولين عزمى، وكذلك مسلسل "زى القمر" خلال حكاية "وان كبر ابنك" مع وفاء عامر.