شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى رحيل المطرب عمر فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت 30 ديسمبر الذكرى الـ34 لرحيل الفنان عمر فتحي، الذي توفي عام 1986، بعد مشوار قصير في عالم الفن والغناء لكنه مؤثر.

تميز عمر فتحي بجرأته وأسلوبه الخاص على المسرح، مبتعدا عن الشكل التقليدي، مما دفع النجم عمرو دياب للقول في إحدى حواراته أنه يعد واحدا من المطربين الذين استفاد منهم وأن له أسلوب مميز، كما أن من أبرز ملامح مشوار عمر فتحي الغنائي أن أعماله صبغت بجو من المرح وخفة الظل أيضا، لتضفي بهجة على المستمع ومنها "على أيدك" كلمات مجدى النجار، وألحان حجاج عبد الرحمن، ليطلق عليه صلاح جاهين لقب"ألفة الجيل".

تخرج عمر فتحي في المعهد العالى للموسيقى العربية، واسمه الحقيقي محمد عبد المنعم عبد الله جوهر الحجاجي، ويعود اسمه الفني إلى مكتشفيه الشاعر عمر بطيشة والمخرج فتحى عبد الستار، إذ منحاه أسمائهما الأولى ليكون اسما فنيا له عمر فتحي، وأمن بموهبته صلاح جاهين وكذلك الموسيقار الكبير سيد مكاوى.

أغاني عمر فتحي

ومن أشهر أغاني المطرب الراحل عمر فتحي "أبسط يا عم" "و"لعل المانع خير" و"على قلبى" و"بعترفلك" و"أيام" و"عجبا لغزال قتال" و"البنت ديه" وغيرها من الأغاني.

وخاض عمر فتحي تجربة التمثيل من خلال مسلسل "سفينة العجائب" مع يحيى الفخراني ونسري، ومسلسل "الليل والقمر" مع شريهان وظهر معها أيضا ضيف شرف في إحدى الفوازير الرمضانية بعنوان "ألف ليلة وليلة: عروس البحور"، كما شارك في مسلسل "سيدة الفندق" مع الفنانة يسرا، وأيضا له تجربة سينمائية واحدة مع محمود ياسين بفيلم "رحلة الشقاء والحب".

يشار إلى أن عمر فتحي توفي عن عمر ناهز 35 عاما، متأثرا بإصابته بمرض ضيق في الشريان التاجى.