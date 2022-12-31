شكرا لقرائتكم خبر عن السيمفوني يستقبل العام الجديد فى أوبرا القاهرة والإسكندرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دار الأوبرا المصرية العام الجديد بحفلين لأوركسترا القاهرة السيمفونى يقامان فى القاهرة والإسكندرية بقيادة المايسترو الإيطالى جيوفانى بومبيو ومشاركة السوبرانو الأرمينية تيهماينى شافير مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا وذلك فى الثامنة مساء غدٍ السبت 31 ديسمبر على المسرح الكبير ويعاد مساء الاول من يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم الأعمال العالمية التى تتنوع بين رقصات الفالس والبولكا والمارشات والأغانى وأصبحت من علامات الاحتفال بالعام الميلادى الجديد فى مختلف دول العالم وكتبها عظماء المؤلفين منهم شتراوس، دونيزيتى، ليهار، كالمان، اوفنباخ وغيرهم .

جدير بالذكر أن الأوبرا تواصل احتفالاتها بالعام الجديد خلال شهر يناير بمجموعة من العروض المميزة لمختلف فرقها تقام على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وبدأت مؤخرًا دار الأوبرا المصرية احتفالاتها بالكريسماس وأعياد الميلاد بثلاثة عروض لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرتها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وكورال أكابيلا قيادة مايا چيڤينيريا ويصاحبها تابلوهات حركية لفرقة بالية أوبرا القاهرة تصميم مديرها الفنى أرمينيا كامل ومن إخراج هشام الطلى.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال العالمية الخاصة بهذه المناسبة منها فالس الزهور من باليه كسارة البندق، كل ما أريده لعيد الميلاد هو أنت، الكريسماس الأبيض، إذا تمسكنا ببعضنا، إنه أروع وقت في السنة ، ليلة هادئة، نعمة مذهلة، ليلة ماريا، نغمة الكريسماس، يا لها من ليلة مقدسة، هل تسمع ما أسمعه، صخرة حول شجرة الكريسماس، أرض الشتاء العجيبة، دقات الجرس، الاثني عشر يوما للكريسماس وهدية الحب.. أداء ايمان مصطفي ، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مصطفي محمد، مني رفلة، وليد كريم ، جولي فيظي، عماد عادل، داليا فاروق، أمينة خيرت، جاكلين رفيق، انجي محسن، عمرو مدحت، عزت غانم، الهامي أمين، ليلي إبراهيم، نورستا المرغني، أسامة علي، سلمي الجبالي، تامر توفيق، ابراهيم ناجي، برهان الدين فاروق وجالا الحديدي.