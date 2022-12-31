شيرين تدخل مخيم عين الحلوة لزيارة فضل شاكر.. واتفاق على ديو يجمعهما قريبا

كتب امير فتحي في السبت 31 ديسمبر 2022 02:47 صباحاً - تواصل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قضاء عطلة الأعياد في لبنان برفقة زوجها حسام حبيب. وظهرت في آخر إطلالة لها في أحد المطاعم وهي تغني “بحبك يا لبنان” وسط تفاعل الحاضرين.

غير أن اللافت في زيارة شيرين هو لقاؤها الفنان فضل شاكر الموجود في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان ولقائها معه بحضور المنتج يوسف حرب والشاعر أحمد ماضي وبعض الأصدقاء.

ويأتي لقاء شيرين وشاكر بعد انقطاع دام 12 عاماً وطغى عليه استذكار الأعمال الفنية المشتركة وأبرزها “الديو” الأول الذي جمع النجمين.

بدوره نشر فضل شاكر عبر حسابه على انستغرام مقطع فيديو من السهرة ظهر فيه وهو يستمع وشيرين الى الأغنية المشتركة التي جمعتهما وهي “كل عام وانت حبيبي” وعلق عليه كاتبا: “شو اشتقت لهيدي الجمعة الحلوي بعد سنين طويلة و شو اشتقتلكن”.

يذكر ان مخيم عين الحلوة هو مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان لكنه خارج سيطرة السلطات اللبنانية وهو ما سهل لجوء فضل شاكر اليه هربا من المذكرات القضائية في حقه.