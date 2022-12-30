شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى موقف لياو من البقاء داخل ميلان.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود أزمة حقيقية فى تجديد النجم البرتغالي رافائييل لياو مع ميلان، حيث من المتوقع أن يغادر اللاعب صفوف الروسونيري بصورة كبيرة فى نهاية الموسم الجاري، حيث يرفض اللاعب جميع الحلول التى يتم طرحها على اللاعب بشأن الغرامة الموقعة عليه من سبورتينج لشبونة.

وأضافت التقارير أن اللاعب أصبح مقتنعًا بخطوة إنتقاله إلى الدوري الإنجليزي بقوة فى الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب أكد منذ أيام قليلة على متابعته لمباريات البيرميرليج وإعجابه بمسيرة أرسنال هذا الموسم والمنافسة القوية التى تجمعه مع السيتي.



أعين تشيلسي ترصد ضم لياو

وأكدت بعض المصادر الصحفية أن تشيلسي سيبدأ بالتحرك بالفعل فى نهاية الصيف المقبل من أجل اللاعب، فى حالة إذا لم يتمكن مسئولي "البلوز" التعاقد مع مهاجم جديد فى الإنتقالات الشتوية القادمة، الأمر الذي سيجعل لياو الخيار الأمثل لهجوم الفريق اللندني قبل إنطلاق الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن اللاعب ينتهي تعاقده مع ميلان فى صيف 2024 المقبل، مما يجعل خيار رحيل اللاعب فى الصيف المقبل هو الأقرب، إذا ما استمر اللاعب فى رفضه لمحاولات التجديد مع الفريق، خاصة أن الفريق الإيطالي من المستحيل أن يطرق مهاجمه الشاب يرحل بشكل مجاني.