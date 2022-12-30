شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يحتفل مع جمهور المسرح بـ"حلم جميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفنان سامح حسين مسرحية "حلم جميل" على مسرح السلام، اليوم الجمعة وغدا السبت، فى تمام الساعة التاسعة مساء ، ويحتفل مع جمهور المسرح بالعام الجديد.

مسرحية "حلم جميل" مقتبسة عن فيلم تشارلى شابلن city lights، وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتُظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.

"حلم جميل" من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.