ودّعت الطفولة وصارت شابة!!.. قسمت إبنة داليا البحيري تخطف الأنظار بأنوثتها في أحدث ظهور لها والجمهور: نُسخة من جدتها هدى سلطان!

كتب امير فتحي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 06:50 مساءً - شاركت الفنانة داليا البحيري، مجموعة صور أثناء حضورها عقد قران شقيقة الفنانة ناهد السباعي، رشا مرشدي، وكتبت عبر إنستجرام: “ألف مبروك رشا مرشيدي على عقد القران.. اللهم بارك لهما وبارك عليهما، واجمع بينهما في الخير”.

واجتمع في الحفل أبناء وأحفاد فريد شوقي، وبينهم: وناهد فريد شوقي ورانيا فريد شوقي، ووالدة العروس ومحمد السباعي شقيق ناهد، و الفنانة داليا البحيري وابنتها قسمت المرشدي.

أحدث ظهور لـ قسمت إبنة داليا البحيري

وتفاعل الجمهور مع الصور، خاصة مع صور قسمت ابنة داليا التي بدت ملامحها قريبة من والدة جدتها النجمة الراحلة هدى سلطان، حيث علقت إحدى المتابعات، وقالت: “بنوتك ما شاء الله ملامحها وهي بتضحك نفس هدى سلطان أم جدتها.. سبحان الله”.

وعلقت أخرى: ” قسمت الأحلى.. الله يحفظها ليك يا رب وتشوفيها في أعلى المراتب”، فيما كتبت إحدى المتابعات: “انت جميلة وراقية أوي يا داليا”.

من هي قسمت فريد المرشدي؟

قسمت فريد المرشدي هي إبنة الفنانة داليا البحيري من رجل الاعمال الراحل فريد المرشدي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي وشقيق الفنانة الشابة ناهد السباعي، والذي مات قبل عدة سنوات إثر حادث سير أليم.

وكانت الفنانة داليا البحيري قد كشفت عن الظهور الأول لابنتها قسمت في عالم الفن، بعدما نشرت أول صورة لها من كواليس تصوير الجزء الرابع من مسلسل “ يوميات زوجة مفروسة أوي” الذي عُرض على قناةmbc1، لتصبح الصغيرة آخر أبناء النجوم الذين انضموا لعالم التمثيل مبكّرًا.

الصغيرة قسمت خاضت تجربتها الأولى بعدد محدود من المشاهد، حيث ظهرت فيها برفقة والدتها داليا البحيري، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وفضلت داليا أن تنشر صورة ابنتها مع الأخيرة، وعلّقت عليها قائلة: كيمي وجوجو في مشهد من “يوميات زوجة مفروسة” الجزء الرابع.

كما حرصت الفنانة داليا البحيرى على الاستمتاع بوقتها مع ابنتها قسمت فى “mother & child camp”، وظهرت داليا وابنتها فى الصور التى نشرتها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وهن مشاركتان فى العديد من المسابقات وتظهر عليهما السعادة والمرح.

تكريم داليا البحيري

من ناحية أخرى، كُرمت الفنانة داليا البحيري من الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات كلية الإعلام في المؤتمر العلمي السادس للكلية بعنوان الإعلام وقيم المواطنة وحقوق الإنسان، ونشرت “البحيري” صورًا لها أثناء التكريم، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وعلقت داليا: “تشرفت اليوم بتكريمي من قبل صرح علمي وإعلامي كبير وهي الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات كلية الإعلام في المؤتمر العلمي السادس للكلية بعنوان الإعلام وقيم المواطنة وحقوق الإنسان”.

وأضافت: “سعدت بتكريمي وسط حضور قامات كبيرة من بينهم نيافة الأنبا أرميا وفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد عبدالسميع نائبا عن فضيلة المفتي والقس/ رفعت فكري والأستاذ الدكتور أنس جعفر عضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان المستشار/ عدلي حسين والفنان الكبير محمد ثروت.. شكرا د.ألفت كامل رئيسة الجامعة الحديثة شكرا د.سامي الشريف عميد كلية الإعلام شكرا لطلبة وطالبات كلية الإعلام، أنتم الأمل في مستقبل إعلام صادق وأمين على القلم والكلمة”.

آخر أعمال داليا البحيري

يُشار إلى أن أحدث أعمال داليا البحيرى “مسرحية أبو العربي” مع هانى رمزى، والتى خاضت بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع، كما شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وشارك في بطولتها أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.

وكان آخر أعمال داليا البحيري في الدراما، “مسلسل فلانتينو” بطولة عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، هدى المفتى، طارق الابيارى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة، هادى الجيار، عمرو وهبة، الهام عبد البديع، نهير أمين، أحمد فريد، محسن منصور، محمد التاجى، صفاء جلال، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

يُذكر أن داليا البحيرى كشفت عن مسلسلها “يوميات زوجة مفروسة أوي“، الذى يشاركها فى بطولته الفنان خالد سرحان، مؤكدة أنها لم تبدأ فى تحضيرات الجزء الخامس حتى الآن.

وكانت داليا البحيرى قالت فى تصريحات تليفزيونية أن سبب نجاح المسلسل هو الذى جعل المنتج يقبل على تقديم جزء خامس من المسلسل، في البداية كنت مرعوبة جدًا من المسلسل.. وقولت لو فشل المسلسل ده هقعد فى البيت خلاص مش همثل تانى، وبعد كده اتقال فيه جزء تانى وتالت ورابع، ووصلنا لبليون و100 مليون مشاهدة على جوجل للمسلسل، وتم تصنيف المسلسل من أفضل المسلسلات مشاهدة”.

داليا البحيري هي واحدة من أشهر النجمات المصريات اللاتي حققن شهرة كبيرة في عالم الفن، خاصة وأنها بدأت مشوارها كعارضة أزياء واستطاعت أن تحصل على لقب ملكة جمال مصر قبل عملها في مجال التمثيل.

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