شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف قصة حب أسطورة الكرة البرازيلية بيليه وزبيدة ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل أمس أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، لتفقد كرة القدم أحد أبرز أساطيرها عبر التاريخ، بعد الأسطورة الأخرى الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.

وبمناسبة رحيله نذكر أحد المواقف التي جمعته بالفنانة الرحلة زبيدة ثروت، التي ذكرت في برنامج تليفزيونى عام 2005، أنها قابلته في حفل بالكويت بسبعينيات القرن الماضى، ولأن كرة القدم لم تكن من أولوياتها فلم تتعرف على اللاعب البرازيلي برغم التقاط الصور معًا، والذى كان يتواجد بنفس الحفل.

وتابعت أن إعجاب بيليه بها دفعه إلى أن يُلبسها طوق ورد قبل أن تعلم أنه اللاعب الشهير، وكشفت في المقابلة نفسها أنه اتّصل بها عبر الهاتف بعدما عادت إلى مصر، كما أعلنت عن عدم حبّها للعبة كرة القدم، وختمت كلامها حول قصتها مع بيليه بأنها لم تكن تعلم هل هو صادق فى علاقتهما أم لا إلا أن تلك العلاقة لم تتطور لأكثر من ذلك.

وعانى مؤخرًا بيليه من مشاكل فى الكلى والقلب ما قلل من قدرته على الحركة وأجبره على استخدام مساعد المشي أو كرسي متحرك.

ويبقى الأسطورة بيليه أعظم من لمس كرة القدم على مر التاريخ، حيث صنع تاريخا يصعب تكراره داخل المستطيل الأخضر بفوزه بثلاثة ألقاب لكأس العالم من أصل 4 مشاركات، كما أنه يعتبر الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل على مر العصور.

وأصبح بيليه حتى الآن اللاعب الوحيد المُتوَّج بكأس العالم ثلاث مرات، في رقم يصعب تحطيمه، ليقرر بعدها بعام اعتزال اللعب 1971.

فاز بيليه بكأس العالم 3 مرات (السويد 1958 وتشيلي 1962 والمكسيك 1970)، من بين 4 نسخ خاضها، حيث لعب أيضا نسخة إنجلترا 1966، وسجل 12 هدفا في 14 مباراة.

في هذه السنوات الـ 21، لعب بيليه 1363 مباراة، سجل فيها 1283 هدفا، كلها بقميصه رقم "10"، الذي كان رقمه في سانتوس، وفي المنتخب البرازيلي، وفي كوزموس.