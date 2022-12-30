شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد: المنتخب المغربي يستحق أغنية تليق به ودون تسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الفنان سعد لمجرد لليوم السابع خلال تواجده بشرم الشيخ خلال حوار صحفي أجراه معه الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر قائلا : فرحة الشعب المصري بالشعب المغربي وبالمنتخب المغربي وبفوزه يثلج صدري ، وهذا متوقع من الشعب المصري العريق المحب للشعب المغربي ، ولم اتسرع في تقديم أغاني للمنتخب المغربي لأني أري ا، المنتخب يستاهل أغنية تليق به وبما انجزه دون تسرع .

وخلال هذا اللقاء يتحدث لمجرد عن خططه المستقبلية في الفن وعن مشاريعه الغنائية فهو يجهز لأغنية دويتو مع مطربة هندية ، كما صور كليبا في الهند ، وأيضا سيطرح أغنية باللهجة المصرية قريبا .

كان قد أحيا سعد لمجرد حفلا ضخما في شرم الشيخ أمس قدم خلاله باقة من أغانيه المميزة والتي منها : "نفسى اشوفك"، عدى الكلام ومعلم وانساى والحلق اللى عامل قلق، كما حرص سعد النزول من على المسرح، والتقاط الصور مع جمهوره الذى حضر الحفل.

كما اختار النجم المغربى سعد لمجرد، أن يغنى أغنية سواح للعندليب عبد الحليم حافظ وأغنية وحكايتك ايه للهضبة عمرو دياب، خلال حفلة بشرم الشيخ الذي حضره الفنانة هالة صدقي والفنانة نرمين الفقي ، وقال سعد، عقب انتهاء أول اغانيه بالحفل : تحياتي وحبي لكم جميعا جمهوري العزيز وارسل لكم برسالة تحية من الشعب المغربي الي الشعب المصري وجماهيره العريقة.

هذا الحفل هو الثاني لسعد لمجرد في مصر عام 2022، إذ سبق أن أحيا حفل زفاف فى مايو، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وهذا الحفل معد خصيصاً للوفود الأجنبية التي تحتفل بأعياد الميلاد في مصر، وهو الأمر الذي سيسهم في تنشيط ودعم السياحة.

وجدير بالذكر، أن سعد لمجرد كان قد تزوج مؤخرا من غيثة العلاكي، في نوفمبر 2022، وهي سيدة أعمال مغربية، ونشر سعد لمجرد صور من حفل الزواج، وأرفقها بتعليق، قائلًا: "شكرا العائلة والأحباب في المغرب العزيز، ولكل من هنأنا وللمتابعين والفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء".