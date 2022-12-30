شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى فى صورة من كواليس مسلسل "ضرب نار".. جابر الكوماندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد العوضى متابعيه على موقع إنستجرام وفيس بوك بصورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد "ضرب نار"، الذى يشارك في بطولته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعدما شكلا ثنائيًا ناجحًا خلال آخر الأعمال التي جمعتهما سويًا عبر مسلسل "اللى ما لوش كبير".



احمد العوضى فى مسلسل ضرب نار

وعلق أحمد العوضى على الصور بكتابة "وزي ما هتروح إحنا معاها جابر الكوماندا ضرب نار"، وذلك في إشارة إلى شخصيته بالمسلسل التي تحمل اسم جابر الكوماندا.



احمد العوضى من الكواليس

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها بصور من الكواليس

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز، شاركت جمهورها مؤخراً بصور من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "ضرب نار"، عبر خاصية ستورى على حسابها عبر إنستجرام، وظهرت ياسمين في الكواليس وهى تجهز لشخصيتها وتضع المكياج على وجهها استعدادًا لتصوير.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى "لآخر نفس" و"اللى مالوش كبير".