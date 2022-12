شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كاميرون يكشف اقتصاص 10 دقائق من Avatar لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن فيلم آفاتار الجديد كانت مدته أطول من المدة التي يعرض بها في دور العرض السينمائية حالا، حيث يستغرق Avatar: The Way of Water 192 دقيقة أي (3 ساعات و 12 دقيقة) لذلك قرر مخرج الفيلم جيمس كاميرون تقليل وقت الفيلم وحذف 10 دقائق منه، ليس لطول المدة ولكن لانه لا يريد عرض الكثير من مشاهد العنف والسلاح.



وعلي جانب اخر رد المخرج العالمى جيمس كاميرون على خبر رفض النجم العالمى مات ديمون الدور الرئيسى فى فيلم أفاتار 2009، مشيرًا إلى أنه خسر صفقة بأرباح تصل الى 250 مليون دولار.

كاميرون، الذى أصدر الجزء الثانى الذى طال انتظاره من سلسلة Avatar هذا الشهر بعنوان Avatar: The Way of Water، سخر من ديمون لأنه أضاع فرصة العمل على الفيلم، قائلا: "مات ديمون يضرب نفسه ويجب أن يتجاوز الأمر، لكن من مثّل الدور أحد أكبر نجوم السينما فى العالم".

وأضاف مخرج تيتانيك 68 عاما، "لكن كان عليه أن يصنع فيلمًا آخر لذلك كان عليه أن يرفض مع الأسف"، وكشف دامون، فى عام 2019، أنه عندما اقترب منه كاميرون لدور جيك سولى الذى يلعبه سام ورثينجتون عرض عليه أيضًا 10 % من أرباح الفيلم.

وحقق فيلم افاتار الأصلى 2.79 مليار دولار فى جميع أنحاء العالم، مما يعنى أن ديمون كان بإمكانه تحقيق ربع مليار دولار، وقال ديمون عن هذه الخطوة، "لقد تركت أموالًا على الطاولة أكثر من أى ممثل"