شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تطرح "أنا مشكلة" ثالث أغاني ألبومها الجديد "في حتة تالتة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة بشري أحدث أغانيها التي حملت عنوان "أنا مشكلة" من ألبومها الجديد "في حتة تالتة" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأغنية "أنا مشكلة" من كلمات بشري وألحان وتوزيع اسلام صبري، وتعد هي ثالث اغاني الألبوم بعد طرح أغنيتي "الليل و 369" وحققت من خلالهم ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات.

وشاركت بشري مؤخرا في مهرجان البحر الأحمر بنسخته الثانية وأقيمت الدورة السابقة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر في جدة، على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر.

وتعيش بشري حاليا حالة من النشاط الفني حيث تطرح ألبومها بشكل منفرد كل فترة اغنية، كما تستعد لإنتاج فيلم "اولاد حريم كريم" وهو الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" للنجم مصطفي قمر، وتحضر لمجموعة من المفاجآت ستعلن عنهم خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر ظهور للفنانة بشري خلال حضورها افتتاح دار رعاية خاص بالفنانين التي أقيمت منذ أيام قليلة بحضور نخبة من النجوم.

وأعربت الفنانة بشرى عن سعادتها البالغة بافتتاح دار رعاية خاص بالفنانين، وقالت خلال لقائها بتليفزيون ”الخليج 365”، مع الزميل والكاتب الصحفي علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع على هامش حضورها افتتاح الدار: "أنا فخورة وسعيدة جدا إننا بنشوف دا دلوقتى، وبشكر الدكتور أشرف زكى ومجلس إدارة النقابة".

وتابعت: "أنا بشوف إن أشرف زكي استثنائى فى إنسانيته وحرصه على دعم الفنانين، إنهم يقفوا بجوار بعض، ووجوده فى كل المحافل والمواقف الإنسانية أولا، ودى تانى حاجة بعد مهرجان الدراما، ومبسوطة إننا عملنا حاجة زي دي"، مشيرة "هناك فنانين بسطاء، لأن كل المهن فيها درجات، وزى ما فيه فنانين معاها فلوس، فيه فنانين تانية ماتت فقراء، وفيه مش بيلاقو يجيبوا الدوا أو يشتروا كفن الموت، وفيه حالات مؤذية جدا إنسانيا، وفيه ناس بتسيب وراها عائلات وأسر وهم مهنتهم الوحيدة التمثيل ودي مهنة موسمية مش دايما فيها دخل مضمون".