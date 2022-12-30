ابنه نانسي عجرم الكبيرة أصبحت شابه تنافس والدتها في الجمال.. شاهدوها في أحدث ظهور لها!

كتب امير فتحي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - شاركت الفنانة نانسي عجرم متابعيها عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» بمقطع مصور جمعها بعائلتها على أنغام أغنيتها الجديدة يا عيد.

ظهر في الفيديو بنات نانسي عجرم بإطلالات شبابيه ساحرة خطفت الأنظار، وأضاف جمهورها العديد من التعليقات الإيجابية حول أناقتهن، خاصة وأن ابنتها الكبيرة وصلت لعمر الشباب وأصبحت تنافسها في الجمال.

كان لافت للانتباه أن أسره نانسي عجرم بما فيهم زوجها فادي الهاشم اختاروا أزياء عصرية تناسب اعياد الكريسماس والاحتفال بالعام الجديد، فتنوعت الملابس بين ألوان الأخضر والأحمر والبيج.

بنات نانسي عجرم

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع مقطع الفيديو ونال إعجاب الآلاف منهم ومن بينهم بعض النجوم، وركزت أغلب التعليقات على جمال بناتها وكم كبرن وتغيّرت ملامحهن خاصة ابنتها الكبرى التي باتت شابة صغيرة تضج أنوثة ودلعاً، في حين أن الطفلة الصغرى كلما كبرت تزداد شبهاً لوالدتها.

أغنية ” يا عيد ” بمناسبة الكريسماس

وطرحت النجمة نانسى عجرم، منذ أيام، أغنيتها الجديدة “يا عيد”، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” بمناسبة الكريسماس و رأس السنة، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

كذلك طرحت نانسي مؤخرا، أحدث أغانيها “على شانك” وتجاوز عدد مشاهديها 17 مليون مشاهدة منذ طرحها، والأغنية من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور.

نانسي عجرم مع أمير كرارة في برنامج “سهرانين”

قالت النجمة نانسي عجرم خلال استضافتها بـ برنامج سهرانين والذي يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على On: “من المؤكد أننى أصبت بوقت إحباط ففى عام 98 كنت سجلت ألبوما ولم ينجح النجاح المتوقع، وكان والدي يقف جانبي دائمًا ويدعمني، ولكنه في الآخر لا يملك الخبرة الكافية في المجال، وكان لا يوجد أشخاص تساعدنا على ذلك، وأنا بطبعى لا أحب اللون الرمادي فإما أن أنجح أو لا أنجح، فكانت الفترة فترة ضياع بالنسبة لى فقررت الاعتزال وأن أجعل الغناء هواية ولكن والدي اعترض، إلى أن عرفت جي جي لمارا الذى اكتشفت أن زوجته كانت تحبنى جدا وتنبأت بنجاحي منذ البداية”.

وعن أغنية “أخاصمك أه” كشفت نانسي أن تلك الأغنية لم تكن في الألبوم من الأساس، وكان الألبوم قد انتهوا منه بعدها سمعت الأغنية، وقرروا أن تضاف للألبوم وبالفعل نجحت نجاحا كبيراً وأصبحت هى أصل الألبوم.

قالت النجمة نانسي عجرم: “أنا أكبر إخواتي وكنا دائما نلعب سويا في المنزل ونخترع الألعاب كي نتسلى، وكان أمتع خروجة لنا وقت الإجازة نذهب عند خالتنا، وكنا حقيقي نستمتع بعكس الأطفال اليوم، أصبح الموبايل لا يفارقهم وهذا بالطبع سلاح ذو حدين، لذلك وضعت هذا العام قوانين صارمة لأولادي بألا يمسكوا الموبيل سوى ساعتين في اليوم، وكنت أتمنى أن يجربوا ألعابنا ونحن صغار ولكن من المؤكد أنهم لن يوافقوا”.

وكشفت نانسي عجرم أنها كانت تحب النجم راغب علامة عندما كانت صغيرة وكانت قد علقت صورته فى غرفتها، وأول حفلة جمعتهما سويا كانت نانسي لم تكن مشهورة بعد ولكنها شعرت بحرج أن تذهب إليه وتخبره بإعجابها به منذ الصغر، كما قالت إنها أيضا تحب الفنان الكبير جورج وسوف.

وتابعت عجرم: “والدي كان يريد أن أتعلم كل شيء بدرى، فجعلني أبدأ الغناء في سن صغيرة جدا كما جعلني أتعلم السواقة وأنا في عمر 9 سنوات، ووالدي هو من اكتشف أن صوتي جميل عندما كنت أردد الأغاني وراء جدتي فبدأ يعلمني الغناء وبدأ يشترك لى فى برامج صغيرة فى بلدتنا وعندما يحضر له ضيوف كان ينادى علي ويجعلنى أغنى أمامهم”.

وأضافت: “كنت بمدرسة لا تحب الغناء وكانوا دائما ينصحونني أن أتوقف عن الغناء ويقولوا لى كيف أسهر في الحفلات وأتي للمدرسة في اليوم الذي يليه باكرا وهذا من المؤكد سيؤثر على الدراسة، وما كان على والدي إلا أنه قام بنقلى على الفور لمدرسة أخرى، ومن حسن حظي أن المدرسة الجديدة كانت تحب الغناء وأقامت العديد من الحفلات التي غنيت فيها”.

نبذة عن نانسي عجرم

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية “أخاصمك آه” عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج “نجوم المستقبل” وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان “محتجالك”، ومن ثم “شيل عيونك عنى” عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث “يا سلام” عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية “أخاصمك آه” وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.

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