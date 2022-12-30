من هو زوج الفنانة نشوى مصطفى؟.. شاهد أول صورة تُنشر له وتعرّف على أغرب قصة زواج جمعتهما قبل 30 عامًا!

كتب امير فتحي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - تداولت مجموعة من الصفحات المعنيّة بأخبار النجوم على مواقع السوشيال ميديا، صورة نارة يرجع تاريخها إلى 30 عامًا، من حفل خطوبة الفنانة نشوى مصطفى، وشهدت تلك الصورة الظهور الأول لزوجها البعيد تمامًا عن الأضواء.

حيث كانت نشوى مصطفى، قد نشرت تلك الصورة النادرة التي جمعتها مع زوجها محمد عماد في وقت سابق ، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، احتفالا بيوم عيد الحب وأنه يأتي تزامنا مع خطوبتها منه.

وكتبت نشوى مصطفى عن قصة تعارفها بزوجها وأن الأمر كان مجرد صالونات: «زي النهارده من 30 سنة كانت خطوبتنا، كنا عارفين بعض قبلها بيومين، اتجوزنا صالونات، أول مرة شفنا بعض قلت له أنا مش حابة اتجوز بالطريقة دي وأهلي غاصبين عليا أشوفك، قاللي وأنا كمان أمي هي إللي مرشحاكي لي وأنا مش حتجوز مصرية، كان عايش في أمريكا».

نشوى مصطفى تحكي قصة زوجها

وأضافت الفنانة عن كيفية خطوبتها على زوجها منذ 30 عاما: «المهم قلت له عداك العيب يبقى تقول لوالدتك إني معجبتكش وأنا حقول لأهلى إني استرخمتك، تاني يوم كلمني وقاللي نشوى أنا غيرت رأيي وقررت أتجوز مصرية وأعملى حسابك بكرة جاي أخطبك».

زوج نشوى مصطفى: معقول 30 سنة مستحمل وصامد

وتابعت: «النهاردة عيد الحب ومكنش فاكر طبعا تاريخ خطوبتنا، فافكره، رد وقاللي، ياااه معقولة 30 سنة مستحمل وصامد، قلت له ياعم في المناسبات دي الراجل بيقول لمراته بحبك، رد بشكل تلغرافي وقال بحبك، قلت له بتحبني أد أيه قال لي بحبك أد ما بحب الونش وأبو جبل وأبو آدم وأوباما».

الحياة العائلية لنشوى مصطفى

ولدت الفنانة المصرية نشوى مصطفى في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 19 مارس / آذار 1968 ، وقد تزوجت مرة واحدة في حياتها في عام 1993 من السيد محمد عماد، وأنجبت منه كل من مريم وعبد الرحمن

تخرجت نشوى مصطفى من كلية التجارة في جامعة عين شمس ، كما أنها حصلت على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية

مسيرة نشوى مصطفى الفنية

لم يكن طريق هذه الفنانة المحبوبة مفروشاً بالورود، فقد عانت في بداياتها من البطالة والضائقة المادية، مما اضطرها لأن تعمل كي تغطي المصاريف التي تحتاجها أثناء دراستها ، كما أنها كانت تستغل الإجازة الصيفية لتجني الأموال من خلال العمل بأحد المحلات المختصة ببيع الملابس.

بدأت نشوى مصطفى المسيرة الفنية لهذه الممثلة المصرية منذ عام 1990 من خلال مشاركتها بمسلسل “عائلة الاستاذ شلش”، وعادت في العام التالي للمشاركة في مسلسل “ضمير آبلة حكمت” الذي نجحت فيه بشكل كبير، لتستمر منذ الحين وحتى الآن في تجسيد مختلف الشخصيات التي نجحت فيها، وقد اشتهرت نشوى مصطفى كثيراً بالأدوار الكوميدية وجسدت دور الفتاة العانس في العديد من المرات

أعمالها

تزخر المسيرة الفنية الطويلة لهذه الممثلة المصرية التي جسدت في معظم حياتها الفنّية أدوار البطولة الثانوية وليس البطولة الأولى، بالكثير من الأعمال فقد شاركت فيما يزيد عن 110 مسلسلات تلفزيونية و10 مسلسلات إذاعية ومثلها من أعمال سيت كوم بالإضافة الى العديد من المسرحيات والسهرات التلفزيونية ، وما يزيد عن 20 فيلم سينمائي من أهمها ( سيد العاطفي – أحلام الفتى الطايش – اللمبي – شبه منحرف – أفريكانو ).

أغنية نشوى مصطفى لإبنها

على الرغم من أن مسيرة نشوى مصطفى امتدت لحوالي الثلاثين عامًا حتى الآن، لكنها خلال هذه المدة لم تحقق الشهرة والنجاح الذي حققته في حفل زفاف ابنها الذي أقيم بأحد الفنادق الفخمة بالقاهرة ، فقد أهدت ابنها وعروسه أغنية كوميدية أدتها بنفسها وقدمت فيها للعروس “منة” بعض النصائح عن عادات ابنها “عبد الرحمن”، وقد حققت هذه الأغنية انتشارًا هائلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فتصدرت المشاهدات “الترند” على موقع «يوتيوب» بأكثر من مليون مشاهدة منذ اليوم الأول فقط ، وما زالت هذه الأغنية تشغل الجمهور العربي، فشاهدها وبحث عنها ملايين الأشخاص، الذين تباينت ردود فعلهم بين من وجدها طريفة وجميلة، وبين من وجد فيها تهديد وتعليمات ضمنية للعروس.

أحدث أعمال نشوى مصطفى

والجدير بالذكر ان آخر الأعمال الدرامية للفنانة نشوى مصطفى، هو مسلسل اللي نحبهم، والذي عُرض عام 2021، وهو عمل إماراتي دارت أحداثه حول أم حسن التي تتولى رعاية أولادها بعد وفاة زوجها، ويبقى في قلبها حب وغرام لجارها أبو جبر، ولكن لا تستطيع الفصح عنه، وعلاقتها بشقيقها خميس وزوجته توحة التي تنشأ مشروعات إنتاجية تفشل أغلبها، ضم العمل: نشوى مصطفى، فاطمة الحوسني، جمعة علي، مروان عبد الله، عائشة بن أحمد، وهو من تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو.

كما تخوض نشوى مصطفى تجربة التقديم التلفزيوني حيث تقوم بتقديم برنامج بنت البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء من كل أسبوع، حيث تقدم الموسم الثاني من البرنامج بعد أن حصدت نجاحا كبيرا في الموسم الأول بعد عرضه على شاشة قناة المحور.

فكرة برنامج نشوى مصطفى تدور بشأن موضوعات اجتماعية تمس كل بيت مصري، كما تستضيف عدد من الضيوف خلال الحلقات.

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