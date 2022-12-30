شكرا لقرائتكم خبر عن جورجينيو يحسم خطوته المقبلة بعد تشيلسي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، يفكر بشكل جادي فى العودة مجددًا إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة نابولي فى الصيف القادم، يأتي ذلك فى ظل إنتهاء عقد اللاعب مع "البلوز" فى نهاية الموسم، الأمر الذي يسمح له بالتوقيع لأي فريق فى يناير المقبل.

وأضافت التقارير أن نابولي يفتح أبواب العودة للاعب فى حالة إذا لم يجدد تعاقد مع تشيلسي فى الفترة القادمة، خاصة أن جورجينيو يعد أحد العناصر الأساسية رفقة النادي اللندني، كما أن عودته إلى الفريق الإيطالي ستعزز من قوة الفريق فى الفترة المقبلة، فى ظل تخطيط الفريق للمنافسة على دوري الأبطال بالموسم المقبل.



جورجينيو يصدم مسئولي "البلوز"

ومن جانبه أغلق جورجينيو كافة الأمور المتعلقة بتجديد تعاقده مع "البلوز"، حيث يسعي اللاعب لخطو خطوة جديدة فى الفترة المقبلة والرحيل عن الفريق، بعدما رفض اللاعب الحصول على نفس القيمة المالية التى يتقاضاه مع تشيلسي فى عقده الحالي.



سبالتي يحسم عودة جورجينيو

وأكدت بعض المصادر الآخري أن المدرب الإيطالي سبالتي، المدير الفني لفريق تشيلسي قد أعطي الضوء الأخضر حول عودة جورجينيو، الأمر الذي قد يسهل الأمور التفاوضية بين الطرفين ويعمل على إنهاء الصفقة لصالح نجم الجنوب.