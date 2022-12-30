شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز فى كواليس القفزة الأعلى بتاريخ السينما x فيلم Mission: Impossible والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر فيلم من أهم الأفلام في تاريخ الأكشن إذ يحظى بجماهيرية كبيرة، وأضاف شعبية كبري لنجمه توم كروز الذى قدم بطولة الفيلم خلال أجزاءه، وهو ما يجعل بطله الذى يؤدي مشاهد الأكشن بنفسه أمام تحدي كبير خلال الجزء المقبل، والذى يحظى بمشاهد خطيرة للغاية، أبرزها قفزة من فوق كوبري صممه القائمن علي الفيلم طيلة الفترة الماضية ليقفز من عليه كروز بواسطة دراجته النارية.



توم كروز بالدراجة النارية التى تحمل الكاميرا

شركة بارمونت المنتجة للفيلم بدورها شوقت جمهور العمل إلى كواليس تلك القفزة التي تعد الأخطر في تاريخ صناعة السينما حسب وصف الكثيرون من خلال فيديو تطرق لها ووصلت مدته إلى 9 دقائق



قفزة توم كروز

كريستوفر ماكوارى، كاتب ومخرج الفيلم يتحدث عن القفزة

من جهة أخرى قال كريستوفر ماكوارى، كاتب ومخرج الفيلم، المقرر طرحه العام المقبل:"حتى قبل عامين، لم تكن الكاميرات موجودة، مما سيتيح لنا القيام بما نحاول القيام به اليوم"، ومن جهته ذكر كروز أيضًا أنه يريد إشراك الجمهور حقًا ومنحهم هذا التشويق، وقام كروز بأكثر من 500 قفز بالمظلات، وأكثر من 13000 قفزة للاستعداد للمغامرة.



توم كروز

وتحدث ماكواري عن كيف كان عليهم حساب مكان كروز في الهواء والمسار الذي سيكون عليه، وقال: "علينا أن نكون قادرين على التنبؤ باستمرار بمكان وجود توم في الهواء".



توم كروز والقفزة الأخطر فى التاريخ

عندما أجرى كروز المهمة الحقيقية في النرويج، ركب الدراجة النارية من الجرف ثم قفز من القاعدة بنجاح، ست مرات في يوم واحد، ومن المقرر إطلاق الجزء الأول من الحساب الميت في دور العرض في 14 يوليو 2023.