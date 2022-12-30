نانسي عجرم ترد بعد الانباء عن رفضها الغناء مع نوال الزغبي.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 02:43 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، خبر حول رفض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الغناء مع مواطنتها الفنانة نوال الزغبي ليلة رأس السنة، في الحفل المقرر اقامته في الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان “Trio Arabic Night”.

وبعد انتشار هذا الخبر، خرجت نانسي عجرم عن صمتها ونفت كل ما تم تداوله، اذ ردت في تغريدة على حسابها عبر تويتر على احدى المتابعات، فقالت: “هيدا الكلام غلط ومرفوض وما بيشبه الناس اللي بيحبوني. بتمنى ما إنجبر ردّ مرة جديدة على حكي من هالنوع”، مضيفة: “كل الفنانين مشاركين “سوا” بهالليلة وسوا رح نقدم أحلى حفلة بعيدًا عن كل الحكي اللي طلع او معقول يطلع”.

هذا زكانت إحدى متابعات نانسي غردت قائلة: “ملكة البوب العربي نانسي عجرم رفضت الغناء مع مغنية المطاعم نوال الزغبي، بعد طلب نوال عدة مرات غناء ديو مع نانسي”.

غير ان تغريدة نانسي عجرم اثارت غضب بعض فانزاتها حيث جاء في الردود: “وليش رديتي هلق خبرينا ؟! لما كانت تلطش عليكي نحنا يلي دافعنا عنك حبيبتي على كلن تدربي و لبسي منيح في برد بالرياض وهيي الشغلات اتركيها النا خليكي برا لاف يو بييي مرة ثانية”.

وقال اخر “مع احترامي الك التويت تبعك يلي غلط ومش حلوة نسكت الفانز بس عشان يرضوا عنا فلان وعلان وما بعرف مين، روحي شوفي فانز نوال شو بحكوا عنك ونوال شو بتعمل لايكات ضدك”.