شكرا لقرائتكم خبر عن لوسى تشارك فى مسلسل "المداح 3" مع حمادة هلال والعرض فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة لوسى لأسرة مسلسل "المداح 3" للنجم حمادة هلال والذى انطلق تصويره منذ أيام، حيث تجسد شخصية جديدة تم اضافتها على أحداث الجزء الثالث من العمل الذى يشهد ظهور العديد من الشخصيات الجديدة وتواجد عدد كبير من الفنانين الذين لم يشاركوا في الجزئين الأول والثانى.

مسلسل "المداح 3" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة حمادة هلال، هبة مجدى، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، ولاء الشريف، تامر شلتوت، صبحى خليل، هلا السعيد إضافة إلى نجوم الجزء الثالث يسرا اللوزى، محمد رياض، رانيا فريد شوقى خالد زكى، سلمى أبو ضيف وآخرين.

ودارت أحداث العمل حول قصة صابر الطفل الذى تبناه ورباه إمام الجامع، ووقع فى حب فتاة ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعض أصحاب السلطة فى تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة من الأحلام الغريبة حيث يتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل صابر يدخل معركة مع الجن.

وكان آخر أعمال لوسى مسلسل "انحراف" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وشاركت فى بطولته إلى جانب روجينا، سميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، ويزو، سما إبراهيم، ميدو عادل، محمد مهران، نانسى صلاح، اسراء رخا، وتأليف مصطفى شهيب، وعدد من الفنانين الشباب وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وقدمت لوسى مؤخراً عرض "الحفيد" على خشبة المسرح القومى، عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، وشارك فى بطولته عابد عناني، علاء قوقة، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر، عداد وإخراج يوسف المنصور.